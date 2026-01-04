onedio
Parayı Yönetme Biçimine Göre Hangi Yaklaşıma Sahipsin?

04.01.2026 - 17:01

Parayı çok iyi yönetenler... Hiç yönetemeyenler... Herkes toplansın! Bu testte herkes parayı yönetme tarzını anlatıyor, biz de hangi yaklaşıma ait olduğunu söylüyoruz. Biraz finans ve para konuşmaya hazırsak hadi başlayalım!

1. Maaşın veya gelirin eline geçtiğinde ilk hangisini yapıyorsun?

2. Peki kredi kartı kullanıyor musun?

3. Hiç beklemediğin bir para geldi, hangisini yaparsın?

4. Bir şey satın almadan önce düşünüyor musun?

5. Para senin için daha çok hangisini ifade ediyor?

6. Peki birikim yapabiliyor musun?

7. Peki risk denince aklına ilk ne geliyor?

8. Son olarak uzun vadeli hedef ve yatırımların var mı?

Temkinli ve planlısın!

Sen para konusunda kontrolü elinde tutmayı seven birisin. Harcamalarını rastgele yapmaz, önce düşünür sonra adım atarsın. Güven duygusu senin için çok önemli; bu yüzden risk almaktan ziyade istikrarı tercih ediyorsun. Bütçe yapmak, geleceği öngörmek ve ben bu duruma hazırım demek sana gerçekten de iyi hissettiriyor. Zaman zaman kendini fazla kısıtladığını düşünebilirsin ama finansal huzur senin için her şeyden önce geliyor.

Dengeli ve akılcısın!

Sen parayla sağlıklı bir ilişki kurmayı başarmış nadir kişilerden birisin. Ne tamamen tutumlusun ne de kontrolsüz harcamalara kapılıyorsun. Gerektiğinde birikim yapar, gerektiğinde kendine alan açarsın. Para senin için hayatı zorlaştıran bir stres kaynağı değil aksine hayatını düzenleyen bir denge unsuru. Bu yaklaşım sayesinde hem bugünü yaşayabiliyor hem de yarını çok fazla kaygılanmadan planlayabiliyorsun gerçekten de iyi!

Stratejik ve yatırımcı!

Sen paraya sıradan bir harcama aracı gibi bakmıyorsun. Senin için para; büyütülebilen, yönlendirilebilen ve doğru hamlelerle özgürlüğe dönüşebilen bir güç. Uzun vadeli düşünmeyi seviyor, fırsatları analiz ediyor ve risk almaktan korkmuyorsun. Finansal kararlarında vizyon sahibisin gerçekten de çok etkileyici çünkü bugünden yarını inşa etmeyi önemsiyor ve bunu yapıyorsun! Bazen çevrendekilere fazla cesur görünebilirsin ama sen ne yaptığını biliyorsun.

Anı yaşıyorsun!

Sen parayı daha çok hayatın tadını çıkarmanın bir yolu olarak görüyorsun. Planlar, tablolar ve hesaplar seni sıkabiliyor; önemli olan şu an iyi hissetmek. Deneyimlere, anılara ve keyif veren harcamalara öncelik veriyorsun. Bazen “sonrasını sonra düşünürüm” dediğin oluyor ama senin için hayat, ertelenmek için fazla kısa... Kontrolü biraz daha artırdığında, hem özgürlüğünü koruyup hem de daha rahat hissedebilirsin.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
