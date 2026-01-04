Parayı Yönetme Biçimine Göre Hangi Yaklaşıma Sahipsin?
Parayı çok iyi yönetenler... Hiç yönetemeyenler... Herkes toplansın! Bu testte herkes parayı yönetme tarzını anlatıyor, biz de hangi yaklaşıma ait olduğunu söylüyoruz. Biraz finans ve para konuşmaya hazırsak hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Maaşın veya gelirin eline geçtiğinde ilk hangisini yapıyorsun?
2. Peki kredi kartı kullanıyor musun?
3. Hiç beklemediğin bir para geldi, hangisini yaparsın?
4. Bir şey satın almadan önce düşünüyor musun?
5. Para senin için daha çok hangisini ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki birikim yapabiliyor musun?
7. Peki risk denince aklına ilk ne geliyor?
8. Son olarak uzun vadeli hedef ve yatırımların var mı?
Temkinli ve planlısın!
Dengeli ve akılcısın!
Stratejik ve yatırımcı!
Anı yaşıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın