Parayı Yönetme Biçimine Göre Hangi Yaklaşıma Sahipsin?

Sen parayı daha çok hayatın tadını çıkarmanın bir yolu olarak görüyorsun. Planlar, tablolar ve hesaplar seni sıkabiliyor; önemli olan şu an iyi hissetmek. Deneyimlere, anılara ve keyif veren harcamalara öncelik veriyorsun. Bazen “sonrasını sonra düşünürüm” dediğin oluyor ama senin için hayat, ertelenmek için fazla kısa... Kontrolü biraz daha artırdığında, hem özgürlüğünü koruyup hem de daha rahat hissedebilirsin.