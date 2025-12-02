Konut Kredisi: Güncel Faiz Oranları ve Hesaplama

İlk kez ev sahibi olacaklar için sunulan BSMV muafiyetli ve avantajlı faiz oranına sahip örnek kredi hesaplaması şöyledir:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade Süresi: 120 Ay

Uygulanan Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit Tutarı: 28.060,70 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.367.283,91 TL

Bu hesaplama planı ve faiz oranı, yalnızca ilk ev alımları için geçerlidir. BSMV vergisinden muaf olan bu orandan yararlanabilmek için kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması gerekmektedir. İkinci ev alımlarında oranlar değişiklik gösterebilir.