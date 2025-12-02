Konut Kredisi: Güncel Faiz Oranları ve Hesaplama
Ev sahibi olma hayali kuranlar için finansal planlamanın en kritik adımı, doğru finansman kaynağını bulmaktır. Değişen piyasa koşullarında konut kredisi faiz oranlarını takip etmek, bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanızı sağlar. Peki konut kredisi nasıl hesaplanır ve güncel faiz oranları neler?
Konut kredisi nedir ve nasıl işler?
Neden konut kredisine başvurmalısınız?
Peki konut kredisinin avantajları ve faydaları neler?
Konut kredisi süreci nasıl işler?
Konut kredisine başvururken hangi evraklar gerekli?
Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı)
Güncel tarihli herhangi bir fatura
Maaş bordrosu veya gelir belgesi
Bu evraklarla konut kredisine başvurduktan sonra evinizin ekspertiz değeri belirlenir. Ekspertiz değeri alabileceğiniz kredi tutarını etkileyebilir. Ödeme planınız oluşturulduktan sonra satın alacağınız evin bağlı olduğu Tapu Müdürlüğü'ne müracaat ederek ipotek ve satış işlemi gerçekleşir.
Konut kredisinin güncel faiz oranları nedir?
Konut kredisi için örnek bir tablo:
İlk kez ev sahibi olacaklar için sunulan BSMV muafiyetli ve avantajlı faiz oranına sahip örnek kredi hesaplaması şöyledir:
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Vade Süresi: 120 Ay
Uygulanan Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit Tutarı: 28.060,70 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.367.283,91 TL
Bu hesaplama planı ve faiz oranı, yalnızca ilk ev alımları için geçerlidir. BSMV vergisinden muaf olan bu orandan yararlanabilmek için kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması gerekmektedir. İkinci ev alımlarında oranlar değişiklik gösterebilir.
Konut kredisi için örnek maliyet tablosu ise şöyle:
Konut kredisinin başvuru koşulları neler?
