Gençlerin Para Yönetimine Bakışını Değiştiren Küresel Akımlar
Eskiden para yönetimi demek; kumbarada bozukluk biriktirmek, banka müdürüyle görüşmeler yapmak ve 'kenara üç beş kuruş atmak' demekti. Ama devir değişti dostlar! Artık elimizde telefonlar, kafamızda binbir çeşit gelecek kaygısı ve cebimizde (varsa) kripto paralarla bambaşka bir dünyadayız. Z ve Alfa kuşakları finans dünyasının kurallarını baştan yazıyor.
İşte 'eskiler bilmez' dedirten, dünyayı kasıp kavuran o finansal trendler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Doom Spending
2. Loud Budgeting
3. Soft Saving
4. Finfluencing
5. Cash Stuffing
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. ESG Investing
7. Finansal Terapi
8. Side Hustle
9. FIRE Hareketi
10. Girl Math
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın