onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Gençlerin Para Yönetimine Bakışını Değiştiren Küresel Akımlar

etiket Gençlerin Para Yönetimine Bakışını Değiştiren Küresel Akımlar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.01.2026 - 14:01

Eskiden para yönetimi demek; kumbarada bozukluk biriktirmek, banka müdürüyle görüşmeler yapmak ve 'kenara üç beş kuruş atmak' demekti. Ama devir değişti dostlar! Artık elimizde telefonlar, kafamızda binbir çeşit gelecek kaygısı ve cebimizde (varsa) kripto paralarla bambaşka bir dünyadayız. Z ve Alfa kuşakları finans dünyasının kurallarını baştan yazıyor.

İşte 'eskiler bilmez' dedirten, dünyayı kasıp kavuran o finansal trendler:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Doom Spending

Ekonomik krizler, iklim değişikliği, küresel gerginlikler derken gençler artık 'ileride ev alırım' hayalinden vazgeçti. Çünkü o ev fiyatları, maaş zamlarından daha hızlı koşuyor. Sonuç: Doom Spending! Gençler, büyük hayallere ulaşamayacaklarını hissettiklerinde, paralarını anlık mutluluk veren 'lüks' tüketimlere (pahalı bir akşam yemeği, tasarım bir ayakkabı) harcıyor.

2. Loud Budgeting

Sosyal medyanın yarattığı 'mükemmel ve zengin hayat' imajına bir tepki olarak doğan bu akım, finansal sınırları açıkça ifade etmeyi savunuyor. Kişinin bütçesini aşan sosyal etkinliklere 'param yok' veya 'bu ay bütçemi korumam gerekiyor' diyerek reddetmesi, bir dürüstlük ve finansal olgunluk göstergesi olarak kabul ediliyor.

3. Soft Saving

Geleneksel birikim anlayışı, emeklilikte rahat etmek için gençlik yıllarını kısıtlamayı öğütler. Ancak Soft Saving akımı, parayı hayat kalitesini artırmak ve anlık deneyimler (seyahat, kişisel gelişim, hobi) için kullanmayı önceliklendiriyor. Amaç, hayatı ertelemek yerine sürdürülebilir bir refah dengesi kurmak.

4. Finfluencing

Geleneksel bankacılık danışmanlığı, yerini dijital içerik üreticilerine (Finfluencer) bıraktı. Gençler; yatırım araçlarını, hisse senedi piyasalarını veya vergi sistemlerini sosyal medya üzerinden öğreniyor. Bu durum finansal bilgiyi erişilebilir kılsa da, yanlış yönlendirme risklerini de beraberinde getiriyor.

5. Cash Stuffing

Dijitalleşen dünyada paranın rakamlardan ibaret olması, harcama kontrolünü zorlaştırdı. Gençler buna çok nostaljik bir çözüm buldu: Nakit Zarflama. Maaş yatınca nakit çekiliyor ve zarflara bölünüyor: 'Kira', 'Market', 'Eğlence', 'Kedi Maması'... Zarf boşaldığında o ayki eğlence bitiyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ESG Investing

Yeni nesil yatırımcılar için sadece kâr oranı yeterli değil. Yatırım yapılan şirketin çevresel etkisi, sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim ilkeleri (ESG kriterleri) karar verme sürecinde kritik rol oynuyor. Paranın nereye gittiği, ne kazandırdığı kadar önemli bir hale gelmiş durumda.

7. Finansal Terapi

Yeni nesil artık parayla olan ilişkisinin psikolojik olduğunu fark etti. 'Neden sürekli gereksiz harcama yapıyorum?', 'Neden para biriktirmek beni korkutuyor?' gibi sorulara cevap arayan Finansal Terapi seansları yükselişte. Çocuklukta yaşanan maddi zorlukların bugünkü harcama alışkanlıklarını nasıl etkilediği artık kahve masalarının ana konusu.

8. Side Hustle

Tek bir maaşla geçinmenin zorlaştığı küresel ekonomide, gençler birden fazla gelir kapısı oluşturmaya odaklanıyor. Freelance projeler, dijital içerik üretimi veya e-ticaret gibi ek işler, modern para yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

9. FIRE Hareketi

Özellikle teknoloji sektöründe çalışan gençler arasında popüler olan bu akım, gelirinin büyük bir kısmını yatırıma dönüştürerek 35-40 yaşlarında çalışma zorunluluğundan kurtulmayı hedefliyor. Bu, aşırı tutumluluk ve disiplinli bir yatırım planı gerektiren radikal bir para yönetimi biçimi.

10. Girl Math

Eğer bir şeyi nakit parayla alıyorsan bedavadır, çünkü banka hesabındaki rakam azalmamıştır. Ya da 500 TL'lik bir ürünü almayıp indirimde 300 TL'ye bulduysan, aslında 200 TL kâr etmişsindir ve o 200 TL'yi başka bir şeye harcamak zorundasındır. İşte buna Girl Math deniyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın