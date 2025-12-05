onedio
Adana Demirspor'un Eski Başkanı Murat Sancak Kimdir, Nereli? Murat Sancak Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 11:30

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Hakkındaki bahis soruşturması kapsamında yürütülen operasyon, Sancak’ın ismini bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Murat Sancak’ın hayatını ve geçmişini merak etmeye başladı. Peki Murat Sancak kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden gözaltına alındı.

Detaylar...

Murat Sancak Kimdir?

Murat Sancak, iş dünyasında sağlık, teknoloji ve üretim alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan Türk iş insanıdır. Aynı zamanda spor camiasında da aktif rol almış, özellikle Adana Demirspor üzerindeki etkisi ve yöneticilik göreviyle geniş kitleler tarafından bilinmiştir.

Murat Sancak Kaç Yaşında?

23 Ocak 1968 doğumlu olan Sancak, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

Murat Sancak Nereli?

Sancak, Siirt’te dünyaya gelmiştir.

Murat Sancak Kariyer Başlangıcı

Profesyonel yaşamına ilaç ve sağlık ürünleri sektöründe başlamıştır. Alliance Healthcare bünyesinde uzun süre Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunan Sancak, 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri’ni kurarak girişimciliğe adım attı. 2008’de SAN Sağlık’ın temellerini attı ve üretim alanına yöneldi. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri’ni kurarak Türkiye’de yeni nesil ödeme sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Murat Sancak Özel Hayatı

Murat Sancak evlidir ve 6 çocuk babasıdır.

Murat Sancak Neden Gözaltına Alındı?

Murat Sancak, bu sabah gerçekleştirilen geniş kapsamlı bahis soruşturması operasyonu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın yeni dalgasında eski futbolcular, yorumcular ve spor camiasından birçok tanınmış isimle birlikte Sancak da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Operasyonun, futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen dosyanın devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Şu an için gözaltı gerekçesi, soruşturma kapsamında bazı isimlerle ilişkilendirilen “bahis bağlantıları” iddiasına dayanıyor; ancak suçlamaların kapsamı ve eldeki deliller henüz kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanmış değil. Soruşturma sürdüğü için süreç ilerledikçe daha net bilgiler bekleniyor.

