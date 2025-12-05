Adana Demirspor'un Eski Başkanı Murat Sancak Kimdir, Nereli? Murat Sancak Neden Gözaltına Alındı?

Murat Sancak, bu sabah gerçekleştirilen geniş kapsamlı bahis soruşturması operasyonu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın yeni dalgasında eski futbolcular, yorumcular ve spor camiasından birçok tanınmış isimle birlikte Sancak da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Operasyonun, futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen dosyanın devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Şu an için gözaltı gerekçesi, soruşturma kapsamında bazı isimlerle ilişkilendirilen “bahis bağlantıları” iddiasına dayanıyor; ancak suçlamaların kapsamı ve eldeki deliller henüz kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanmış değil. Soruşturma sürdüğü için süreç ilerledikçe daha net bilgiler bekleniyor.