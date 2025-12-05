Pantone 2026’nın Rengini Açıkladı! Peki Cloud Dancer Hangi Renk?
Pantone Color Institute, her yıl olduğu gibi 2026’nın rengini açıkladı. Bu yıl seçilen ton, beyaza yakın, yumuşak ve sakin bir renk olan Cloud Dancer oldu. Sıcak alt tonlarıyla dikkat çeken bu renk, sadeleşme, durulma ve zihinsel dinginlik trendlerini temsil ediyor.
Gelin bu özel renge birlikte bakalım...
Cloud Dancer Hangi Renk?
Hangi Ürünlerde Göreceğiz?
Pantone ekibi, 2026’nın rengini belirlerken kültürel, politik ve stil trendlerini inceledi.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
