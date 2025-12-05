Pantone 2026’nın Rengini Açıkladı! Peki Cloud Dancer Hangi Renk?

Pantone’nin 2026 Yılının Rengi olarak seçtiği PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, beyaza yakın, yumuşak ve sakin bir ton. Soğuk ve sıcak alt tonların dengeli birleşimi sayesinde 'duygusal bir beyaz' olarak tanımlanıyor. Pantone’ye göre bu özel ton, görsel karmaşanın içinde netlik ve huzur arayan küresel ruh halini yansıtıyor.

Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, 'Cloud Dancer’ın adının duygusal etki yaratacak kadar önemli olduğunu' belirtiyor. Beyaz ailesine bağlı olmasına rağmen mimari renklere göre daha dokunsal bir görünüme sahip olan bu ton, minimalizmi yumuşak dille aktarmayı hedefliyor.