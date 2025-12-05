onedio
Pantone 2026'nın Rengini Açıkladı! Peki Cloud Dancer Hangi Renk?

Pantone 2026’nın Rengini Açıkladı! Peki Cloud Dancer Hangi Renk?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 11:31

Pantone Color Institute, her yıl olduğu gibi 2026’nın rengini açıkladı. Bu yıl seçilen ton, beyaza yakın, yumuşak ve sakin bir renk olan Cloud Dancer oldu. Sıcak alt tonlarıyla dikkat çeken bu renk, sadeleşme, durulma ve zihinsel dinginlik trendlerini temsil ediyor. 

Gelin bu özel renge birlikte bakalım...

Cloud Dancer Hangi Renk?

Cloud Dancer Hangi Renk?

Pantone’nin 2026 Yılının Rengi olarak seçtiği PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, beyaza yakın, yumuşak ve sakin bir ton. Soğuk ve sıcak alt tonların dengeli birleşimi sayesinde 'duygusal bir beyaz' olarak tanımlanıyor. Pantone’ye göre bu özel ton, görsel karmaşanın içinde netlik ve huzur arayan küresel ruh halini yansıtıyor.

Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, 'Cloud Dancer’ın adının duygusal etki yaratacak kadar önemli olduğunu' belirtiyor. Beyaz ailesine bağlı olmasına rağmen mimari renklere göre daha dokunsal bir görünüme sahip olan bu ton, minimalizmi yumuşak dille aktarmayı hedefliyor.

Hangi Ürünlerde Göreceğiz?

Hangi Ürünlerde Göreceğiz?

Pantone, Cloud Dancer’ın yalnızca bir renk olmaktan çıkıp hayatın farklı alanlarında görünür olacağını söylüyor. Motorola’nın özel seri telefonlarından Post-it’in yeni 'Neutrality Collection' serisine kadar birçok üründe bu ton kullanılacak. 

Ayrıca Play-Doh’un bulut formunda şekillendirilebilen yeni rengi de Cloud Dancer ailesine dahil edilecek.

Pantone ekibi, 2026'nın rengini belirlerken kültürel, politik ve stil trendlerini inceledi.

Pantone ekibi, 2026’nın rengini belirlerken kültürel, politik ve stil trendlerini inceledi.

Pantone ekibine göre Cloud Dancer’ın seçilmesinin altında yalnızca estetik kaygılar yok. Son yıllarda dijital dünyanın gürültüsü arttıkça, sadeleşme ve zihni toparlama isteği güçlenmiş durumda. 

Beyaza yakın ton, tam da bu ruh halini yansıtıyor; göz yormayan, sakin ve 'biraz dur, nefes al' hissi veren bir etkiye sahip. Tasarım dünyasında son dönemde görülen yavaşlama, netleşme ve dinginlik arayışı da Cloud Dancer’ı öne çıkaran temel nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
