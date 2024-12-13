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Emeklilikte Tarih Uyarısı: 30 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Maaş Avantajını Kaybedecek

Emeklilikte Tarih Uyarısı: 30 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Maaş Avantajını Kaybedecek

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 16:43

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Ekonomist Muhammet Bayram, emeklilik planı yapanlar için kritik bir uyarıda bulundu. SGK ve Bağ-Kur’dan emekli olacak vatandaşların 30 Aralık 2024 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirten Bayram, bu tarihin emekli maaşları üzerinde ciddi bir etkisi olacağını söyledi. Emekli maaşlarının hesaplanmasında, prim gün sayısı, kazanç ortalaması ve enflasyon oranları gibi pek çok faktör etkili olduğu için, bu farkın özellikle yüksek prim ödeyenleri daha fazla etkilemesi bekleniyor.

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Bayram’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emekli olanların maaşlarında yaklaşık %30’luk bir azalma yaşanacak. Bunun nedeni olarak yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemeler ve maaş hesaplama yöntemindeki değişiklikler gösteriliyor.

Bayram’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emekli olanların maaşlarında yaklaşık %30’luk bir azalma yaşanacak. Bunun nedeni olarak yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemeler ve maaş hesaplama yöntemindeki değişiklikler gösteriliyor.

Bu uyarıların ardından, emeklilik başvuru işlemlerinde artış yaşanması bekleniyor. 30 Aralık tarihine kadar başvuru yapmayanların, yeni düzenlemenin etkisiyle daha düşük maaş alacağını bilerek hareket etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Bu uyarıların ardından, emeklilik başvuru işlemlerinde artış yaşanması bekleniyor. 30 Aralık tarihine kadar başvuru yapmayanların, yeni düzenlemenin etkisiyle daha düşük maaş alacağını bilerek hareket etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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