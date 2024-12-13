Emeklilikte Tarih Uyarısı: 30 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Maaş Avantajını Kaybedecek

Ekonomist Muhammet Bayram, emeklilik planı yapanlar için kritik bir uyarıda bulundu. SGK ve Bağ-Kur’dan emekli olacak vatandaşların 30 Aralık 2024 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirten Bayram, bu tarihin emekli maaşları üzerinde ciddi bir etkisi olacağını söyledi. Emekli maaşlarının hesaplanmasında, prim gün sayısı, kazanç ortalaması ve enflasyon oranları gibi pek çok faktör etkili olduğu için, bu farkın özellikle yüksek prim ödeyenleri daha fazla etkilemesi bekleniyor.