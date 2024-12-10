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Suriyelilerin Dönüşü İstanbul'daki Bir İşletmeciyi İsyan Ettirdi: "Yabancılar Gitti, Tekstil Bitti"

Suriyelilerin Dönüşü İstanbul'daki Bir İşletmeciyi İsyan Ettirdi: "Yabancılar Gitti, Tekstil Bitti"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 15:49

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Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'deki birçok Suriyeli ülkelerine dönmeye başladı. Sınır kapılarında yoğunluk yaşanırken, Suriye’nin farklı bölgelerinde Esad’ın gidişi kutlandı. Ancak bu dönüş, bazı sektörlerde iş gücü eksikliğini gündeme getirdi. İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeci, Suriyeli çalışanlarının gitmesiyle yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabından dile getirdi.

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İşletmeci, "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5’i de gitti, ne olacak şimdi?" diyerek duruma tepki gösterdi.

İşletmeci, "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5’i de gitti, ne olacak şimdi?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Çalışanlarının ülkelerine dönmesiyle işlerin aksadığını belirten işletmeci, "Yabancılar gitti, tekstil bitti" diyerek yaşadığı zorluğu vurguladı.

Çalışanlarının ülkelerine dönmesiyle işlerin aksadığını belirten işletmeci, "Yabancılar gitti, tekstil bitti" diyerek yaşadığı zorluğu vurguladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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