Tarihçi Emre Yükselen’in Sözleri Gündem Oldu: "Türk Topluluklarının Çoğu Kız Meselesi Yüzünden Yıkıldı"

Türklerin tarihi, Orta Asya bozkırlarından başlayarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu’ya yayılan, binlerce yıllık köklü bir geçmişi kapsar. İslamiyet’in kabulü, askeri başarılar, sanatsal ve bilimsel gelişmeler Türk tarihini zenginleştiren unsurlar arasında yer alır. Bu köklü geçmiş, yazılı kaynaklar, arkeolojik bulgular ve destanlar üzerinden incelenmekte, dünya tarihindeki Türk etkisini anlamak için önemli ipuçları sunmaktadır. Tarihçi Emre Yükselen'in verdiği ilginç bilgiler ise gündem oldu.