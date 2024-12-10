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Tarihçi Emre Yükselen’in Sözleri Gündem Oldu: "Türk Topluluklarının Çoğu Kız Meselesi Yüzünden Yıkıldı"

Tarihçi Emre Yükselen’in Sözleri Gündem Oldu: "Türk Topluluklarının Çoğu Kız Meselesi Yüzünden Yıkıldı"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 10:23

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Türklerin tarihi, Orta Asya bozkırlarından başlayarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu’ya yayılan, binlerce yıllık köklü bir geçmişi kapsar. İslamiyet’in kabulü, askeri başarılar, sanatsal ve bilimsel gelişmeler Türk tarihini zenginleştiren unsurlar arasında yer alır. Bu köklü geçmiş, yazılı kaynaklar, arkeolojik bulgular ve destanlar üzerinden incelenmekte, dünya tarihindeki Türk etkisini anlamak için önemli ipuçları sunmaktadır. Tarihçi Emre Yükselen'in verdiği ilginç bilgiler ise gündem oldu.

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Tarihçi ve sosyal medya içerik üreticisi Emre Yükselen, Türklerin tarihine dair yaptığı ilginç ve dikkat çekici açıklamalarla bir kez daha gündem oldu.

Tarihçi ve sosyal medya içerik üreticisi Emre Yükselen, Türklerin tarihine dair yaptığı ilginç ve dikkat çekici açıklamalarla bir kez daha gündem oldu.

Yükselen, "Türklerde uçkura düşkünlük var. Çin kaynaklarında 'çapkın' olduğumuzdan bahseder. Türk topluluklarının büyük çoğunluğunun yıkılma sebebi kız meselesidir. Hatta Bumin Kağan, kız vermediler diye devlet kurmuştur," ifadelerini kullanarak, Türk tarihindeki savaşların altında yatan alışılmadık nedenlere dikkat çekti.

Yükselen, "Türklerde uçkura düşkünlük var. Çin kaynaklarında 'çapkın' olduğumuzdan bahseder. Türk topluluklarının büyük çoğunluğunun yıkılma sebebi kız meselesidir. Hatta Bumin Kağan, kız vermediler diye devlet kurmuştur," ifadelerini kullanarak, Türk tarihindeki savaşların altında yatan alışılmadık nedenlere dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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