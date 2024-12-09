Kişisel Gelişim Uzmanı Olduğunu Söyleyen Yeliz Ergün'den “Annenizle Görüşmeyi Kesin” İddiası!

Kendini kişisel gelişim uzmanı ve spiritüel danışman olarak tanıtan Yeliz Ergün, son açıklamalarıyla sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ergün’ün, özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar, tepkilerin odağına yerleşti. Özellikle küçük çocukları kötü etkilediği iddia edilen Ergün’ün bu açıklamaları, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Pek çok kullanıcı, bu tür söylemlerin aile değerlerine zarar verdiğini savunurken, bazıları da insanların duygusal ve finansal olarak manipüle edildiğini ileri sürdü.
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Ergün, bir videosunda, “İyi de olsa kötü de olsa annenizle görüşmeyi kesmeniz gerekiyor. Anneniz size sevgisiz, bunun yüzde yüz garantisini veriyorum. Annenizle görüşmeyi sürdürdüğünüz sürece asla para kazanamazsınız,” ifadelerini kullandı.
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Bu sözler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırırken, birçok kişi açıklamaların aile bağlarını hedef aldığını belirterek eleştirilerini dile getirdi.
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