Kişisel Gelişim Uzmanı Olduğunu Söyleyen Yeliz Ergün'den “Annenizle Görüşmeyi Kesin” İddiası!

Kendini kişisel gelişim uzmanı ve spiritüel danışman olarak tanıtan Yeliz Ergün, son açıklamalarıyla sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ergün’ün, özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar, tepkilerin odağına yerleşti. Özellikle küçük çocukları kötü etkilediği iddia edilen Ergün’ün bu açıklamaları, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Pek çok kullanıcı, bu tür söylemlerin aile değerlerine zarar verdiğini savunurken, bazıları da insanların duygusal ve finansal olarak manipüle edildiğini ileri sürdü.