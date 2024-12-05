Sabrı Taştı: Yeşim Salkım Spiritüel Danışmanlık Adı Altında Eğitim Veren Yeliz Ergün'e Öfke Kustu!

Ünlü isim paylaşımına 'Kusura bakmayın hiç uyumadım bu sosyal medya artık dizginlenmeli Neden mi? Çünkü bizim kontrolümüzden çıktı . Özellikle çocuklar için yasalar gelmeli belirli yaş diğer ülkeler bunu yapıyor. Çocuklarımızı bunlara yem gibi atıyoruz. Eğitim sistemi gelişmeli lütfen bu videoyu yayın' notunu düştü.