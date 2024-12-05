Sabrı Taştı: Yeşim Salkım Spiritüel Danışmanlık Adı Altında Eğitim Veren Yeliz Ergün'e Öfke Kustu!
Sabrı Taştı: Yeşim Salkım Spiritüel Danışmanlık Adı Altında Eğitim Veren Yeliz Ergün'e Öfke Kustu!
Son dönemlerde sosyal medya yüzünden hayatımıza birçok yeni terim, meslek ve kişiler girdi. Bunlardan bir tanesi de 'Spritüel danışmanlık' adı altında para karşılığı eğitim veren Yeliz Ergün oldu. Söylemleriyle kimilerine 'pes' dedirten Ergün tepkilerin odağı oldu. Özellikle küçük çocukların kötü etkilediği ileri sürülen Yeliz Ergün'ü topa tutan isimse Yeşim Salkım oldu. Ağzını açıp gözünü yuman Salkım'ın X (Twitter) paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dobra açıklamalarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Yeşim Salkım, aktif olarak kullandığı X hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salkım'ın bu seferki hedefinde YouTube, Instagram ve TikTok gibi popüler uygulamalar üzerinden spritüel danışmanlık eğitimleri verip, kendince bireylere farklı 'dersler' ve 'öğütler' veren Yeliz Ergün vardı.
Ülkemizde kadınların tacize uğramamızın sebebi “realiteyi” kendilerinin yaratması olduğunu söylemesi,
👇👇
"Başınıza gelen tüm kötü şeylerden siz sorumlusunuz" 👇👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarikatlarda enerji hasadının nasıl yapıldığını anlatması, hangi ünlünün ilümünati üyesi olduğunu açıkladığını iddia etmesi,
👇👇
Takipçilerine "Annenizle olan ilişkinizi kesmeniz, rahminden uzaklaşmanız gerekiyor" gibi söylemlerde bulunması gibi birçok açıklamasıyla büyük bir kitlesinin tepkisini çekiyor.
👇👇
Yeşim Salkım, özellikle son dönemlerde sosyal medyanın keşfetme alanına sıkça düşen bu kadına tepkisini gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Kutsal Rahibe' diye seslendiği Yeliz Ergün'e "İçinden geçeceğim kızın senin" diyen Salkım öfkeden deliye döndü.
Salkım, gönderisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.
Yeşim Salkım'ın kısa sürede ses getiren paylaşımı sonrası cevap veren Ergün'se "Yeşim hanım ülkede başka dert kalmadı bunlara mı takıldınız gerçekten?" diyerek tepki gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın