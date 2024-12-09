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Gece İşten Dönen Baba Adayının Sürprizle Dolup Taşan Anı: Baba Olacağını Öğrenince Gözyaşlarını Tutamadı

Gece İşten Dönen Baba Adayının Sürprizle Dolup Taşan Anı: Baba Olacağını Öğrenince Gözyaşlarını Tutamadı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 22:13

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Bir bebek sahibi olacağını öğrenmek, çoğu baba için hayatlarının en özel ve unutulmaz anlarından biridir. O duygu dolu anlarda bazen gözyaşları sel olur, bazen de ne yapacaklarını bilemezler. Tam da bu büyülü anlardan birini yaşayan bir babanın görüntüleri, sosyal medyada izleyen herkesin kalbini ısıttı. Gece saat 1’de işten yorgun argın evine dönen baba adayı, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Video, TikTok’ta @betusvecocuklari isimli hesaptan paylaşıldı.

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Gece işten yorgun bir şekilde gelen adam, eşinin sürprizi ile baba olacağını öğrenince mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece işten yorgun bir şekilde gelen adam, eşinin sürprizi ile baba olacağını öğrenince mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Adamın gözyaşlarına hakim olamadığı ve yüzündeki saf mutluluğun bizlere yansıdığı görüntüler, izleyenlerin içini sımsıcak yaptı.

Adamın gözyaşlarına hakim olamadığı ve yüzündeki saf mutluluğun bizlere yansıdığı görüntüler, izleyenlerin içini sımsıcak yaptı.

İşte o içimizi ısıtan anlar 👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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