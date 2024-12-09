onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Arabasında Bulduğu Eski Fişle Aynı Alışverişi Yaptı: 3 Yıl Önce 300 TL Olan Sepet, Bugün 1350 TL’ye Ulaştı!

Arabasında Bulduğu Eski Fişle Aynı Alışverişi Yaptı: 3 Yıl Önce 300 TL Olan Sepet, Bugün 1350 TL’ye Ulaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 17:01

İçerik Devam Ediyor

Enflasyon vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Ülkemizde artan fiyatlar, hem esnafın hem de vatandaşın dilinde. Enflasyonun günlük hayata etkisini gözler önüne seren bir olay sosyal medyada gündem oldu. @kemalbeytekin1 isimli TikTok kulanıcısı 3 yıl önce yaptığı bir market alışverişinin fişini buldu. Fişte ödediği fiyatı görünce gözlerine inanamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vatandaşın, 2021 yılında toplamda 300 TL’ye dolan alışveriş sepeti, bugün aynı ürünler için tam 1350 TL tuttu.

Vatandaşın, 2021 yılında toplamda 300 TL’ye dolan alışveriş sepeti, bugün aynı ürünler için tam 1350 TL tuttu.

Kullanıcı, fişteki her detayı titizlikle göstererek ürünlerin ve alışveriş yapılan market şubesinin tamamen aynı olduğunu vurguladı.

Kullanıcı, fişteki her detayı titizlikle göstererek ürünlerin ve alışveriş yapılan market şubesinin tamamen aynı olduğunu vurguladı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın