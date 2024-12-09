Arabasında Bulduğu Eski Fişle Aynı Alışverişi Yaptı: 3 Yıl Önce 300 TL Olan Sepet, Bugün 1350 TL’ye Ulaştı!

Enflasyon vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Ülkemizde artan fiyatlar, hem esnafın hem de vatandaşın dilinde. Enflasyonun günlük hayata etkisini gözler önüne seren bir olay sosyal medyada gündem oldu. @kemalbeytekin1 isimli TikTok kulanıcısı 3 yıl önce yaptığı bir market alışverişinin fişini buldu. Fişte ödediği fiyatı görünce gözlerine inanamadı.