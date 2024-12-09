Arabasında Bulduğu Eski Fişle Aynı Alışverişi Yaptı: 3 Yıl Önce 300 TL Olan Sepet, Bugün 1350 TL’ye Ulaştı!

Enflasyon vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Ülkemizde artan fiyatlar, hem esnafın hem de vatandaşın dilinde. Enflasyonun günlük hayata etkisini gözler önüne seren bir olay sosyal medyada gündem oldu. @kemalbeytekin1 isimli TikTok kulanıcısı 3 yıl önce yaptığı bir market alışverişinin fişini buldu. Fişte ödediği fiyatı görünce gözlerine inanamadı.
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Vatandaşın, 2021 yılında toplamda 300 TL’ye dolan alışveriş sepeti, bugün aynı ürünler için tam 1350 TL tuttu.
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Kullanıcı, fişteki her detayı titizlikle göstererek ürünlerin ve alışveriş yapılan market şubesinin tamamen aynı olduğunu vurguladı.
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