Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Bu Fırsatları Bizlere Sunduğunuz İçin Size Teşekkür Ediyoruz"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretleri kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı. Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, torunu Ali Tahir Erdoğan da sürpriz bir şekilde söz alarak teşekkür etti.