Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Bu Fırsatları Bizlere Sunduğunuz İçin Size Teşekkür Ediyoruz"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretleri kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı. Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, torunu Ali Tahir Erdoğan da sürpriz bir şekilde söz alarak teşekkür etti.
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11 yaşındaki Ali Tahir, “Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok. 11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kendini tanıtsana oğlum.” demesi üzerine ise Ali Tahir, “Adım Ali Tahir, soyadım Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum.” şeklinde konuştu.
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