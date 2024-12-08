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Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Bu Fırsatları Bizlere Sunduğunuz İçin Size Teşekkür Ediyoruz"

Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Bu Fırsatları Bizlere Sunduğunuz İçin Size Teşekkür Ediyoruz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 23:09

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretleri kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı. Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, torunu Ali Tahir Erdoğan da sürpriz bir şekilde söz alarak teşekkür etti.

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11 yaşındaki Ali Tahir, “Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok. 11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle dikkat çekti.

11 yaşındaki Ali Tahir, “Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok. 11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kendini tanıtsana oğlum.” demesi üzerine ise Ali Tahir, “Adım Ali Tahir, soyadım Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kendini tanıtsana oğlum.” demesi üzerine ise Ali Tahir, “Adım Ali Tahir, soyadım Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum.” şeklinde konuştu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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