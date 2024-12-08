Al Jazeera Röportajında Suriyeli Gençlere Seslendi! "Gel Konuş, 'Tayyip Babamız' De Bir Şey De Lan"

13 yıldır devam eden iç savaş sonrası Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini ve Suriyeli muhaliflerin iktidarı devralmasını kutlayan Araplarla röportaj yapan Al Jazeera kanalına konuşan bir Türk, 'Gel konuş 'Tayyip babamız' de lan.' diyerek Suriyeli bir gence seslendi. Muhabirin 'Suriyeliler dursun mu?' sorusunu da yanıtlayan genç, 'Dursunlar kardeşimiz ama arada bir de gitsinler iki mermi atıp gelsinler.' dedi.
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13 yıldır devam eden iç savaş sonrası Beşar Esad'ın ülkeden kaçışıyla birlikte 61 yıllık Baas Partisi rejimi sona erdi. Sabah saatlerinde gelen haber sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenler sokaklara dökülerek kutlama yaptı.
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Suriyelilerin kutlama görüntülerini kayda alan Al Jazeera isimli Arap yayın kuruluşunun röportajında ise ilginç anlar yaşandı.
Mikrofona konuşmayan Suriyeli bir genci çağıran Türk vatandaşı, "Gel konuş 'Tayyip babamız' de lan." dedi. Muhabirin "Suriyeliler dursun mu?" sorusunu da yanıtlayan genç, "Dursunlar kardeşimiz ama arada bir de gitsinler iki mermi atıp gelsinler." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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Demeyeyim demeyeyim diyordum ama yok ya cidden darısı akp tayfasının başına tamamen kafayı sıyırdığınızı düşünüyorum.
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