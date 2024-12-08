Al Jazeera Röportajında Suriyeli Gençlere Seslendi! "Gel Konuş, 'Tayyip Babamız' De Bir Şey De Lan"

13 yıldır devam eden iç savaş sonrası Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini ve Suriyeli muhaliflerin iktidarı devralmasını kutlayan Araplarla röportaj yapan Al Jazeera kanalına konuşan bir Türk, 'Gel konuş 'Tayyip babamız' de lan.' diyerek Suriyeli bir gence seslendi. Muhabirin 'Suriyeliler dursun mu?' sorusunu da yanıtlayan genç, 'Dursunlar kardeşimiz ama arada bir de gitsinler iki mermi atıp gelsinler.' dedi.