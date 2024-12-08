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Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz’ın Sakatlığına Sert Tepki: "İçeride Hüngür Hüngür Ağlıyor"

Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz’ın Sakatlığına Sert Tepki: "İçeride Hüngür Hüngür Ağlıyor"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 20:24

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, maçın son dakikalarında milli oyuncu Barış Alper Yılmaz ciddi bir sakatlık geçirdi. Yılmaz, atağa çıkarken Sivassporlu Rej Manaj tarafından sakatlandı ve sahadan sedyeyle çıkarıldı. Maçın hakemi pozisyonu VAR'a göndermesine rağmen kırmızı kart vermemesi, Galatasaray camiasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Maç sonrasında, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün de konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

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Yunus Akgün, "İçeride hüngür hüngür ağlıyor, Barış Alper Yılmaz’ın belki de ayağı kırıldı, böyle bir şey olamaz. Hastaneye gidecek, umarım iyi haberler gelir. Hakem bana, 'Ayağı yerde o yüzden kırmızı vermedim.' diyor. Gerçekten çok sinirliyim," ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, "İçeride hüngür hüngür ağlıyor, Barış Alper Yılmaz’ın belki de ayağı kırıldı, böyle bir şey olamaz. Hastaneye gidecek, umarım iyi haberler gelir. Hakem bana, 'Ayağı yerde o yüzden kırmızı vermedim.' diyor. Gerçekten çok sinirliyim," ifadelerini kullandı.

Akgün, takımın maçı kazanmasına rağmen, Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle sevinç yaşayamadıklarını dile getirdi.

Akgün, takımın maçı kazanmasına rağmen, Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle sevinç yaşayamadıklarını dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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