Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz’ın Sakatlığına Sert Tepki: "İçeride Hüngür Hüngür Ağlıyor"

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, maçın son dakikalarında milli oyuncu Barış Alper Yılmaz ciddi bir sakatlık geçirdi. Yılmaz, atağa çıkarken Sivassporlu Rej Manaj tarafından sakatlandı ve sahadan sedyeyle çıkarıldı. Maçın hakemi pozisyonu VAR'a göndermesine rağmen kırmızı kart vermemesi, Galatasaray camiasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Maç sonrasında, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün de konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı.