Galatasaray Doktorundan Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığıyla İlgili Açıklama: "Dizi Etkilendi, Şüphe Duyuyoruz"
Galatasaray Doktorundan Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığıyla İlgili Açıklama: "Dizi Etkilendi, Şüphe Duyuyoruz"
Geçtiğimiz saatlerde oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının son dakikalarında ayağına aldığı darbeyle sakatlık yaşayan Milli Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla ilgili kritik açıklama Galatasaray Spor Kulübü Doktoru Yener İnce'den geldi. Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi olmadığını söyleyen İnce, 'Asıl şüpheli olduğumuz yer Barış Alper'in sol dizi. İstanbul'da emarı çekilecek. Bu emar sonrası kesin durumu belli olacak' dedi.
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Sivasspor deplasmanında 10 kişi kalan Galatasaray, 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmaya Sivassporlu futbolcu Rej Manaj'ın maçın son dakikalarında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul damga vurdu.
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Sakatlığı sonrası uzun süre yerden kalkamayan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle çıkarıldı. Maç sonrası taraftarlar pozisyon nedeniyle Rej Manaj'a kırmızı kart verilmemesine tepki gösterirken, Barış Alper'in sakatlığıyla iligli açıklama Galatasaray Doktoru Yener İnce'den geldi.
Barış Alper'in ayağında kırık şüphesi olmadığını söyleyen İnce, "Aşil tendonuna aldığı sert darbe nedeniyle dizi etkilendi. Asıl şüpheli olduğumuz yer Barış Alper'in sol dizi. İstanbul'da emarı çekilecek. Bu emar sonrası kesin durumu belli olacak" dedi.
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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