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Eşine Duş Eğitimi Veren Kadın Güldürdü! "Sular Dökülmeden Bacağını Kuruluyorsun"

Eşine Duş Eğitimi Veren Kadın Güldürdü! "Sular Dökülmeden Bacağını Kuruluyorsun"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
08.12.2024 - 19:16

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'gzde.zen' adıyla içerik üreten genç kadın, eşine duş çıkışında ortalığı ıslatmaması için eğitim verdi. Duştan çıkarken suların damlamaması için eşine bacaklarını bornozla kurulaması gerektiğini söyleyen kadın, 'Ayağını yerdeki havluya kuruluyorsun, buraya asılan havluları kafana sürme. Bunlar buraya astığım havlular.' dedi. Genç kadının 'Evet kızlar. Bugün eşime duştan nasıl kuru çıkacağını öğretiyorum.' yorumuyla paylaştığı video izleyenleri güldürdü. 

Kaynak: gzde.zen

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Eşinin duş çıkışı ortalığı ıslatmasından şikayetçi olan genç kadın, bu durumu 'duş eğitimi' hazırlayarak tiye aldı.

Eşinin duş çıkışı ortalığı ıslatmasından şikayetçi olan genç kadın, bu durumu 'duş eğitimi' hazırlayarak tiye aldı.

Eşine duştan çıkarken bacaklarını havluyla kurulamasını tavsiye eden genç kadın, "Ayağını yerdeki havluya kuruluyorsun, buraya asılan havluları kafana sürme. Bunlar buraya astığım havlular." dedi.

Eşine duştan çıkarken bacaklarını havluyla kurulamasını tavsiye eden genç kadın, "Ayağını yerdeki havluya kuruluyorsun, buraya asılan havluları kafana sürme. Bunlar buraya astığım havlular." dedi.

İşte o paylaşım; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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