onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Adana'da Plakasız Motosikletle Uygulamaya Giren Sürücü, Gazetecilere Tepki Gösterdi: "Ben Hasım Sahibiyim"

Adana'da Plakasız Motosikletle Uygulamaya Giren Sürücü, Gazetecilere Tepki Gösterdi: "Ben Hasım Sahibiyim"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 18:36

İçerik Devam Ediyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Süleyman Demirel ve Turgut Özal Bulvarı'nda dron destekli alkol uygulamasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Plakasız motosikletle uygulamaya giren sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere ilginç bir şekilde çıkıştı. Aynı noktada başka bir plakasız motosiklet sürücüsü ise kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Ters yöne girip ara sokaklara kaçan sürücüyü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Plakasız motosikletle uygulama noktasına giren bir sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme!" diyerek tepki gösterdi.

Plakasız motosikletle uygulama noktasına giren bir sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme!" diyerek tepki gösterdi.

Ardından, kimlik sorgusunu yapan bekçiye, "Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin?" diyerek ilginç bir çıkışta bulundu.

Ardından, kimlik sorgusunu yapan bekçiye, "Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin?" diyerek ilginç bir çıkışta bulundu.

Sürücünün plakasız motosikleti trafikten men edilirken, kendisine cezai işlem uygulandı.

İşte o anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın