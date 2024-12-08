Adana'da Plakasız Motosikletle Uygulamaya Giren Sürücü, Gazetecilere Tepki Gösterdi: "Ben Hasım Sahibiyim"

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Süleyman Demirel ve Turgut Özal Bulvarı'nda dron destekli alkol uygulamasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Plakasız motosikletle uygulamaya giren sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere ilginç bir şekilde çıkıştı. Aynı noktada başka bir plakasız motosiklet sürücüsü ise kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Ters yöne girip ara sokaklara kaçan sürücüyü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.