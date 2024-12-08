onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mersin'de Atatürk'e Çirkin Saldırı: Atatürk Büstünü Yere Attı

Mersin'de Atatürk'e Çirkin Saldırı: Atatürk Büstünü Yere Attı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
08.12.2024 - 17:27

İçerik Devam Ediyor

Son dönemlerde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik artan saldırılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Mersin'de Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren iki kişinin yanına giden bir şahıs, büstü itekleyerek yere düşürdü. Büstü almak isteyen kişiyi 'Onu oraya koyarsan cinayet çıkar.' diyerek tehdit eden şahıs, çevredeki vatandaşların 'polis çağıracağız' sözlerine ise, 'Çağır polisi' diyerek cevap verdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mersin'de Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren vatandaşların yanına giden kimliği belirsiz bir şahıs, büstü iterek yere düşürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gören şahıs, "Onu oraya koyarsan cinayet çıkar." diyerek büstü almak isteyen kişiyi tehdit etti.

Mersin'de Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren vatandaşların yanına giden kimliği belirsiz bir şahıs, büstü iterek yere düşürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gören şahıs, "Onu oraya koyarsan cinayet çıkar." diyerek büstü almak isteyen kişiyi tehdit etti.

Çevredekilerin "Polis çağıracağız" sözlerine aldırış etmeyen şahıs, "Çağır polisi" diyerek bağırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Çevredekilerin "Polis çağıracağız" sözlerine aldırış etmeyen şahıs, "Çağır polisi" diyerek bağırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Kimliği belirlenen şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kimliği belirlenen şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İşte o görüntüler; 🎥

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
67
17
4
3
3
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın