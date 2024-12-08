Mersin'de Atatürk'e Çirkin Saldırı: Atatürk Büstünü Yere Attı

Son dönemlerde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik artan saldırılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Mersin'de Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren iki kişinin yanına giden bir şahıs, büstü itekleyerek yere düşürdü. Büstü almak isteyen kişiyi 'Onu oraya koyarsan cinayet çıkar.' diyerek tehdit eden şahıs, çevredeki vatandaşların 'polis çağıracağız' sözlerine ise, 'Çağır polisi' diyerek cevap verdi.
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Mersin'de Atatürk büstü önünde fotoğraf çektiren vatandaşların yanına giden kimliği belirsiz bir şahıs, büstü iterek yere düşürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gören şahıs, "Onu oraya koyarsan cinayet çıkar." diyerek büstü almak isteyen kişiyi tehdit etti.
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Çevredekilerin "Polis çağıracağız" sözlerine aldırış etmeyen şahıs, "Çağır polisi" diyerek bağırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Kimliği belirlenen şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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