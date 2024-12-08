Fransız Müzisyenden 'Anlamazdın' Performansı! Ayla Dikmen'in Şarkısını Seslendirdi: "Türkiye'yi Çok Seviyorum"

Müziğin evrenselliğini bizlere bir kez daha gösteren performans Fransız müzisyen Sacha Gali'den geldi. Ayla Dikmen'in 'Anlamazdın' şarkısını cover'layan Gali'nin şarkıyı seslendirirken, izleyenleri duygudan duyguya soktuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Şarkı sözlerini oldukça iyi telaffuz eden genç kadına çok sayıda tebrik geldi. Şarkıyı sonlandırırken takipçilerini öpen genç kadın, 'Türkiye'yi çok seviyorum.' dedi.
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Fransız müzisyen Sacha Gali'nin bir dönem Türk popuna damga vuran sanatçımız Ayla Dikmen'in 'Anlamazdın' parçasını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Fransız aksanının yanı sıra şarkıyı oldukça akıcı bir şekilde seslendiren şarkıcıya övgü yağdı. Genç kadın video sonunda takipçilerine öpücük göndererek, "Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.
İşte o video; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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