TikTok Fenomeni Efruz Aydın, Lovebombing’den Gaslighting’e Günümüz İlişki Terimlerini Taklit Etti

Sosyal medyanın etkisiyle ilişkilerde yeni kavramlar hayatımıza girmeye devam ediyor ve bu terimleri anlamakta zaman zaman güçlük çekiyoruz. @efruzoloji isimli TikTok içerik üreticisi, 'ghosting' ve 'lovebombing' gibi birbirinden ilginç ilişki terimlerini takipçileri için taklit ederek mizahi bir video paylaştı. Bu terimleri taklit ederek günümüzde ilişki yaşamanın aslında ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi.