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TikTok Fenomeni Efruz Aydın, Lovebombing’den Gaslighting’e Günümüz İlişki Terimlerini Taklit Etti

TikTok Fenomeni Efruz Aydın, Lovebombing’den Gaslighting’e Günümüz İlişki Terimlerini Taklit Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 16:49

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Sosyal medyanın etkisiyle ilişkilerde yeni kavramlar hayatımıza girmeye devam ediyor ve bu terimleri anlamakta zaman zaman güçlük çekiyoruz. @efruzoloji isimli TikTok içerik üreticisi, 'ghosting' ve 'lovebombing' gibi birbirinden ilginç ilişki terimlerini takipçileri için taklit ederek mizahi bir video paylaştı. Bu terimleri taklit ederek günümüzde ilişki yaşamanın aslında ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Efruz Aydın, sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı bu ilişki terimlerini eğlenceli bir şekilde taklit etti.

Efruz Aydın, sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı bu ilişki terimlerini eğlenceli bir şekilde taklit etti.

Samimi içerikleriyle tanınan Efruz, hem güldüren hem de öğreten bu paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Samimi içerikleriyle tanınan Efruz, hem güldüren hem de öğreten bu paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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