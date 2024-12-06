Çocuk İstemiyorum Dediğinde “İleride İstersin” Diyenlere Tepki Gösteren Kadın

Günümüz ekonomik şartlarında çocuk sahibi olmak giderek zorlaşırken, bu konuda farklı düşünen bir kadının açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Çocuk sahibi olmayı istemediğini ve bu fikrinde kararlı olduğunu söyleyen kadın, “İleride istersin” şeklinde ısrarcı tepkiler verenlere yönelik eleştirisiyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu açıklamalar, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazıları tarafından ise eleştirildi. Video @zeybisko isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.