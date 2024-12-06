Çocuk İstemiyorum Dediğinde “İleride İstersin” Diyenlere Tepki Gösteren Kadın

Günümüz ekonomik şartlarında çocuk sahibi olmak giderek zorlaşırken, bu konuda farklı düşünen bir kadının açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Çocuk sahibi olmayı istemediğini ve bu fikrinde kararlı olduğunu söyleyen kadın, “İleride istersin” şeklinde ısrarcı tepkiler verenlere yönelik eleştirisiyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu açıklamalar, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazıları tarafından ise eleştirildi. Video @zeybisko isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.
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“‘İleride istersin’ diyen insanlar, çocuklarını bana baksınlar, evde bir ses olsun, ailem olsun diye doğuran insanlardır” ifadelerini kullanan kadın, çocuk sahibi olmanın hem maddi hem de manevi açıdan zorluklarına vurgu yaptı.
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Ayrıca hiçbir zaman çocuk yetiştirecek kadar sorumluluk sahibi olmadığını belirterek, çocuk istememenin de tamamen normal bir tercih olduğunu savundu.
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