Hollanda’da Noel Ağacı Telaşı Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ülkemizdeki Sorunlarla Karşılaştırıldı

Aralık ayının gelişiyle birlikte geneli Hristiyan olan ülkelerde noel telaşı başladı. Hollanda’dan paylaşılan bir video, halkın renkli ve eğlenceli Noel ağacı alışverişini gözler önüne serdi. “Hollandalıların Noel’de Tek Derdi Bu” başlıklı görüntü, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İnsanların neşeli halleri ve tatlı heyecanları, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Ancak bu renkli görüntüler, Türkiye’de farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
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Asgari ücret zammı ve geçim sıkıntılarının gündemde olduğu bu günlerde, Hollandalıların tek derdinin Noel ağacı olması, birçok kullanıcı tarafından hem hayranlık hem de buruklukla karşılandı.
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Hollanda’daki tatlı Noel telaşı, bir anlığına pozitif enerji yayarken, birçok sosyal medya kullanıcısı ülkemizdeki bu duruma tepki gösterdi.
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