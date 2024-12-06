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Bedirhan Bülbül, Kendisinden Forma İsteyen Minik Hayranını Kırmadı: "Dünyanın En Tatlı Voleybol Seyircisi"

Bedirhan Bülbül, Kendisinden Forma İsteyen Minik Hayranını Kırmadı: "Dünyanın En Tatlı Voleybol Seyircisi"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 11:31

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Ziraat Bankkart'ın yıldız oyuncusu ve milli voleybolcumuz Bedirhan Bülbül, maç sonrası minik bir hayranıyla yaşadığı duygusal anlarla gündem oldu. Maç çıkışında Bülbül’den forma isteyen küçük voleybolseverin, “Bedirhan abi, formanı versen olur mu? Kolluğunu versen o zaman…” sözleriyle adeta kalpleri erittiği diyalog sosyal medyada viral oldu. Bu sıcacık anlar, @voleybolplus isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı ve kısa sürede büyük beğeni topladı. Milli voleybolcunun hayranlarına karşı samimi ve içten tavrı, hem spor camiasında hem de sosyal medyada büyük takdir gördü.

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Forma talebini hemen karşılayamayan Bedirhan Bülbül, minik hayranını sporcu çıkışına davet ederek onu kırmadı.

Forma talebini hemen karşılayamayan Bedirhan Bülbül, minik hayranını sporcu çıkışına davet ederek onu kırmadı.

Çıkışta Bedirhan’ı heyecanla bekleyen küçük taraftar, hayaline kavuştu ve unutulmaz bir an yaşadı.

Çıkışta Bedirhan’ı heyecanla bekleyen küçük taraftar, hayaline kavuştu ve unutulmaz bir an yaşadı.

Bedirhan Bülbül de videoyu alıntılayarak, “Dünyanın en tatlı voleybol seyircisi ile tanıştım son maç” notunu ekledi. Milli voleybolcunun hayranlarına karşı samimi ve içten tavrı, kalpleri eritti.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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