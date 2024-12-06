Bedirhan Bülbül, Kendisinden Forma İsteyen Minik Hayranını Kırmadı: "Dünyanın En Tatlı Voleybol Seyircisi"

Ziraat Bankkart'ın yıldız oyuncusu ve milli voleybolcumuz Bedirhan Bülbül, maç sonrası minik bir hayranıyla yaşadığı duygusal anlarla gündem oldu. Maç çıkışında Bülbül’den forma isteyen küçük voleybolseverin, “Bedirhan abi, formanı versen olur mu? Kolluğunu versen o zaman…” sözleriyle adeta kalpleri erittiği diyalog sosyal medyada viral oldu. Bu sıcacık anlar, @voleybolplus isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı ve kısa sürede büyük beğeni topladı. Milli voleybolcunun hayranlarına karşı samimi ve içten tavrı, hem spor camiasında hem de sosyal medyada büyük takdir gördü.