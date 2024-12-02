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Hande Baladın'ın Yeni Sevgilisi Efeler Ligi'nden: Milli Voleybolcunun Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası

Hande Baladın'ın Yeni Sevgilisi Efeler Ligi'nden: Milli Voleybolcunun Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.12.2024 - 01:12

Basketbolcu Semih Say ile birlikteliğini noktalayan Hande Baladın, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile birlikte görüntülendi. Sosyal medyada ikilinin yazdan bu yana ortaya atılan aşk iddialarını resmen doğruladığı ifade edildi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız ismi Hande Baladın, bu kez spor sahnesindeki başarılarıyla değil aşk hayatıyla gündeme geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız ismi Hande Baladın, bu kez spor sahnesindeki başarılarıyla değil aşk hayatıyla gündeme geldi.

Yaz aylarında, voleybol dünyasının yakışıklı isimlerinden Ziraat Bankası Ankara’nın smaçörü Trevor Clevenot ile adı anılan Baladın, bu dedikodulara sessiz kalmayı tercih etmişti.

Yaz aylarında, voleybol dünyasının yakışıklı isimlerinden Ziraat Bankası Ankara’nın smaçörü Trevor Clevenot ile adı anılan Baladın, bu dedikodulara sessiz kalmayı tercih etmişti.

Ancak magazin kulislerinde dolaşan söylentiler, geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmanın ardından netlik kazandı.

Ancak magazin kulislerinde dolaşan söylentiler, geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmanın ardından netlik kazandı.

Başkent ekibinin Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası 27 yaşındaki voleybolcunun Clevenot'a sarıldığı ve kendisini tebrik ettiği ortaya çıktı.

Peki, Trevor Clevenot kimdir?

Peki, Trevor Clevenot kimdir?
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1994 doğumlu Fransız voleybolcunun tam adı Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot. Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda smaçör olarak görev yapıyor.

1994 doğumlu Fransız voleybolcunun tam adı Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot. Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda smaçör olarak görev yapıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Fransa'yı altın madalyaya taşıyan Clevenot, aynı zamanda iki kez Dünya Şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Fransa'yı altın madalyaya taşıyan Clevenot, aynı zamanda iki kez Dünya Şampiyonluğu yaşamayı başardı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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