Z Kuşağı'nın Gerçeklerini Mizahi Bir Dille Anlatan Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu

Z kuşağı, genellikle 1997-2012 yılları arasında doğanları kapsayan, teknolojinin merkezinde büyüyen bir nesil olarak tanımlanıyor. Ancak, bu neslin büyüdüğü dönemde ekonomik zorluklar, sosyal değişimler ve ülkemizde yaşanan olumsuz olaylar, onların hayat mücadelesine dramatik bir boyut kazandırdı. Haliyle, Z kuşağı hayatı dramatize etme konusunda adeta bir uzmanlık geliştirdi. İçerik üreticisi @mustafak’ın paylaşımı ise bu neslin yaşam mücadelesini ve dramatik yaklaşımını mizahi bir şekilde gözler önüne serdi.