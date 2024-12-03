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Z Kuşağı'nın Gerçeklerini Mizahi Bir Dille Anlatan Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu

Z Kuşağı'nın Gerçeklerini Mizahi Bir Dille Anlatan Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 19:31

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Z kuşağı, genellikle 1997-2012 yılları arasında doğanları kapsayan, teknolojinin merkezinde büyüyen bir nesil olarak tanımlanıyor. Ancak, bu neslin büyüdüğü dönemde ekonomik zorluklar, sosyal değişimler ve ülkemizde yaşanan olumsuz olaylar, onların hayat mücadelesine dramatik bir boyut kazandırdı. Haliyle, Z kuşağı hayatı dramatize etme konusunda adeta bir uzmanlık geliştirdi. İçerik üreticisi @mustafak’ın paylaşımı ise bu neslin yaşam mücadelesini ve dramatik yaklaşımını mizahi bir şekilde gözler önüne serdi.

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“Z Kuşağı Dramı” başlıklı video, her Z kuşağı bireyinin kendisinden bir parça bulabileceği detaylarla doluydu.

“Z Kuşağı Dramı” başlıklı video, her Z kuşağı bireyinin kendisinden bir parça bulabileceği detaylarla doluydu.

Bu mizahi paylaşım, Z kuşağının gerçeklerini komik bir dille anlatırken, izleyicileri hem güldürdü hem de "Bu neslin hali ne olacak?" dedirtti.

Bu mizahi paylaşım, Z kuşağının gerçeklerini komik bir dille anlatırken, izleyicileri hem güldürdü hem de "Bu neslin hali ne olacak?" dedirtti.

İşte o video👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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