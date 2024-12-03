Halil Özışık, Jake Paul’a Boks Maçı İçin Meydan Okudu: "My Name is Halil Özışık, Turkish Power"

Halil Özışık, özellikle sosyal medya platformlarında yaptığı şınav çekme videoları ile ünlü oldu. Kendine has ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Özışık, şınav çekme konusunda sergilediği sıra dışı performanslarla büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bunun yanı sıra, fiziksel sınırlarını zorladığı içerikler ve çılgın meydan okumalarıyla da tanınmaktadır. Son olarak, Mike Tyson ile ringe çıkıp kazanan Jake Paul’a meydan okuyarak gündeme geldi.