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Halil Özışık, Jake Paul’a Boks Maçı İçin Meydan Okudu: "My Name is Halil Özışık, Turkish Power"

Halil Özışık, Jake Paul’a Boks Maçı İçin Meydan Okudu: "My Name is Halil Özışık, Turkish Power"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 14:33

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Halil Özışık, özellikle sosyal medya platformlarında yaptığı şınav çekme videoları ile ünlü oldu. Kendine has ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Özışık, şınav çekme konusunda sergilediği sıra dışı performanslarla büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bunun yanı sıra, fiziksel sınırlarını zorladığı içerikler ve çılgın meydan okumalarıyla da tanınmaktadır. Son olarak, Mike Tyson ile ringe çıkıp kazanan Jake Paul’a meydan okuyarak gündeme geldi.

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Halil Özışık, "My name is Halil Özışık, Turkish power." diyerek Jake Paul’u ringe çağırdı.

Halil Özışık, "My name is Halil Özışık, Turkish power." diyerek Jake Paul’u ringe çağırdı.

Ayrıca paylaşımında, "Resmen Jake Paul’a boks maçı için meydan okuyorum! Bu sadece benim için değil; Mike Tyson’ın mirası ve tüm dünya boks severleri için. Ringde neler yapabileceğimi göstermek için hazırım. Jake Paul, bu meydan okumayı kabul etmeye hazır mısın?” sözlerine yer verdi.

Ayrıca paylaşımında, "Resmen Jake Paul’a boks maçı için meydan okuyorum! Bu sadece benim için değil; Mike Tyson’ın mirası ve tüm dünya boks severleri için. Ringde neler yapabileceğimi göstermek için hazırım. Jake Paul, bu meydan okumayı kabul etmeye hazır mısın?” sözlerine yer verdi.

İşte o video👇📹

Halil Özışık'ın İngilizcesi ise goygoycuların diline düştü👇😂

Halil Özışık'ın İngilizcesi ise goygoycuların diline düştü👇😂

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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