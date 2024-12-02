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Dünyanın En Güzel Parklarından Birinde Kahvaltı Yapan Genç Kız: “Hayatım Çok Güzel”

Dünyanın En Güzel Parklarından Birinde Kahvaltı Yapan Genç Kız: “Hayatım Çok Güzel”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 22:17

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Hayatı sevmek ve dünyaya pozitif bakmak, mental sağlığımız için hayati önem taşıyor. Bunu en güzel şekilde gösteren bir paylaşım da TikTok kullanıcısı @melilooo’dan geldi. Dünyanın en güzel parklarından biri olan Londra’daki Hyde Park’ta kahvaltı yaparken video çeken genç kız, mutlu ve huzurlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Parkın huzur veren görüntüsü beğeni topladı.

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Parkın eşsiz manzarasında geçirdiği keyifli dakikaları kameraya alan kullanıcı, “Hayatım çok güzel” diyerek ne kadar şanslı hissettiğini dile getirdi.

Parkın eşsiz manzarasında geçirdiği keyifli dakikaları kameraya alan kullanıcı, “Hayatım çok güzel” diyerek ne kadar şanslı hissettiğini dile getirdi.

Kendi kendine huzurlu vakit geçiren genç kızın bu pozitif anları, birazcık gözlerimizi doldurdu...

Kendi kendine huzurlu vakit geçiren genç kızın bu pozitif anları, birazcık gözlerimizi doldurdu...

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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palpito___

I'm just a girl canım 😁

Otto Skorzeny

bu şimdikin içerik mi oluyor 🙄🤔