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Bir İçerik Üreticisi, Günümüzde Uzun İlişki Kurmanın Zorluklarına Dikkat Çekti

Bir İçerik Üreticisi, Günümüzde Uzun İlişki Kurmanın Zorluklarına Dikkat Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 17:34

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Modern dünyada ilişki kurmak, teknolojinin sunduğu kolaylıklara rağmen oldukça karmaşık bir hale geldi. Sosyal medya ve popüler kültür, ilişkilerde mükemmeliyet beklentisini artırırken, bu baskılar uzun süreli birliktelikleri daha da zorlaştırıyor. TikTok’ta @ruhsalsorunlaryasiyorum kullanıcı adıyla tanınan içerik üreticisi, uzun süreli ilişkilerin zorluklarına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Video birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklendi.

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Yıllardır ilişkide olduğunu belirten fenomen, özellikle Türkiye’de uzun ilişki yapmanın ne kadar zorlaştığını örneklerle açıkladı.

Yıllardır ilişkide olduğunu belirten fenomen, özellikle Türkiye’de uzun ilişki yapmanın ne kadar zorlaştığını örneklerle açıkladı.

Sosyal medyanın, ilişkilerde kıyaslamaları ve müdahaleleri artırdığını vurgulayan kullanıcı, mutlu bir ilişkiyi sosyal medyada paylaşmamanın önemine dikkat çekti.

Sosyal medyanın, ilişkilerde kıyaslamaları ve müdahaleleri artırdığını vurgulayan kullanıcı, mutlu bir ilişkiyi sosyal medyada paylaşmamanın önemine dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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