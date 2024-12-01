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Ünlü Darbuka Sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin Sokaklarındaki Müzisyenlerle Beraber Adeta Şov Yaptı!

Ünlü Darbuka Sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin Sokaklarındaki Müzisyenlerle Beraber Adeta Şov Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 23:56

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Ünlü darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, Almanya'nın Berlin şehrinde sokak müzisyenleriyle keyifli anlar yaşadı. Bir sokakta müzisyenleri fark eden Özdemir, hemen yanlarına giderek onlarla birlikte çalmaya başladı. Başta şoke olan müzisyenler, kısa sürede Özdemir’in enerjisine ayak uydurdu ve birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler. O anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Özdemir, büyük beğeni topladı.

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Darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin sokaklarında müzisyenleri görünce onlara eşik etmek istedi. Darbukayı eline alıp şov yapan Özdemir, o anları sosyal medyada paylaştı.

Darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin sokaklarında müzisyenleri görünce onlara eşik etmek istedi. Darbukayı eline alıp şov yapan Özdemir, o anları sosyal medyada paylaştı.

Berlin sokaklarında sergilediği hünerlerle adeta müzikseverlere unutulmaz bir anı yaşatan Özdemir, izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.

Berlin sokaklarında sergilediği hünerlerle adeta müzikseverlere unutulmaz bir anı yaşatan Özdemir, izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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