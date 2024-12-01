Ünlü Darbuka Sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin Sokaklarındaki Müzisyenlerle Beraber Adeta Şov Yaptı!

Ünlü darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, Almanya'nın Berlin şehrinde sokak müzisyenleriyle keyifli anlar yaşadı. Bir sokakta müzisyenleri fark eden Özdemir, hemen yanlarına giderek onlarla birlikte çalmaya başladı. Başta şoke olan müzisyenler, kısa sürede Özdemir’in enerjisine ayak uydurdu ve birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler. O anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Özdemir, büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin sokaklarında müzisyenleri görünce onlara eşik etmek istedi. Darbukayı eline alıp şov yapan Özdemir, o anları sosyal medyada paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berlin sokaklarında sergilediği hünerlerle adeta müzikseverlere unutulmaz bir anı yaşatan Özdemir, izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.
İşte o anlar👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın