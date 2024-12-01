Ünlü Darbuka Sanatçısı Ceren Özdemir, Berlin Sokaklarındaki Müzisyenlerle Beraber Adeta Şov Yaptı!

Ünlü darbuka sanatçısı Ceren Özdemir, Almanya'nın Berlin şehrinde sokak müzisyenleriyle keyifli anlar yaşadı. Bir sokakta müzisyenleri fark eden Özdemir, hemen yanlarına giderek onlarla birlikte çalmaya başladı. Başta şoke olan müzisyenler, kısa sürede Özdemir’in enerjisine ayak uydurdu ve birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler. O anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Özdemir, büyük beğeni topladı.