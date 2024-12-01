Galatasaray’daki Eski Dostlar Buluştu: Fernando Muslera’dan Arda Turan’a Duygu Dolu Sarılma

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, Galatasaray’a karşı ilk kez rakip olarak sahaya çıktı. Arda Turan’ın, Eyüpspor’un teknik direktörü olarak eski kulübüne rakip olması duygusal anları beraberinde getirdi. Sahada olduğu kadar tribünlerde de büyük bir anlam taşıyan bu karşılaşmada Galatasaray taraftarları, Arda Turan’a olan sevgisini tezahüratlarla dile getirdi. Bu ilgiye karşılık veren Arda Turan, tribünlere selam vererek, futbol hayatının başladığı yere duyduğu sevgiyi gösterdi. En dikkat çeken anlardan biri ise Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera’nın eski takım arkadaşını karşılamasıydı.
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Arda Turan’ı gören Muslera, duygularına hakim olamayarak eski dostuna sarıldı. Bu an, futbolseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
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Galatasaray camiası için özel bir gün olan bu karşılaşma, Arda Turan ve Muslera’nın dostluğuyla unutulmaz anlar arasında yerini aldı.
Geçen sezonki hocası Arda Turan’ı unutmayan Metehan Baltacı da eski hocasına olan saygısını göstererek ona sarıldı.
İşte o anlar👇📹
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