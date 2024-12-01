Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray Tribünlerini Selamladı

Arda Turan, Türk futbolu için unutulmaz isimlerin başında geliyor. Ancak Galatasaray için anlamı çok daha fazla diyebiliriz. Arda Turan'ın top toplayıcılıktan takım kaptanlığına yükseldiği Galatasaray'a teknik direktör olarak rakip olması ise futbolun bir başka cilvesi olarak yorumlanabilir. Genç teknik direktörü böyle bir günde Galatasaray tribünleri de unutmadı. Arda Turan tezahüratlarına Arda Turan da tribünlere giderek selamla karşılık verdi.