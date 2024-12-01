Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray Tribünlerini Selamladı
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray Tribünlerini Selamladı
Arda Turan, Türk futbolu için unutulmaz isimlerin başında geliyor. Ancak Galatasaray için anlamı çok daha fazla diyebiliriz. Arda Turan'ın top toplayıcılıktan takım kaptanlığına yükseldiği Galatasaray'a teknik direktör olarak rakip olması ise futbolun bir başka cilvesi olarak yorumlanabilir. Genç teknik direktörü böyle bir günde Galatasaray tribünleri de unutmadı. Arda Turan tezahüratlarına Arda Turan da tribünlere giderek selamla karşılık verdi.
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Galatasaray'da top toplayıcılıktan altyapı futbolculuğundan takım kaptanlığına kadar unutulmaz bir serüven yaşayan Arda Turan bugün duygusal bir gün yaşıyor.
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Eyüpspor ile teknik direktörlük konusunda önemli aşamalar kaydeden Arda Turan, bugün ilk kez yuvası olan Galatasaray'a rakip oluyor.
Genç teknik adamın duygusal zamanlar yaşadığı maç öncesinde Galatasaray tribünleri de bu buluşmaya kayıtsız kalmadı.
Arda Turan tezahüratları yapan Galatasaray tribününe Arda Turan da tribünlere giderek verdiği selamla karşılık verdi.
RAMS Park Arena'da yaşanan o duygusal anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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