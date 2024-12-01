Ancelotti Yine Yaptı Yapacağını: İki Maç Sonra Arda Yine Yedek
Ancelotti Yine Yaptı Yapacağını: İki Maç Sonra Arda Yine Yedek
Real Madrid'de Arda Güler, iki maçtır ilk 11'de başlıyor. Son Liverpool maçındaki takımın kötü performansında ise Ancelotti'nin günah keçilerinden oldu. Ancelotti, 2-0 kaybedilen maçtan sonra Arda'yı eleştirmiş, bu da basın tarafından yadırganmıştı. Ancelotti, İspanyol basınına göre bu sözlerinden pişman olmuştu ancak Arda bugün de yedek kulübesinde maça başlıyor.
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Arda , Real Madrid'in Leganes ve Liverpool maçlarına ilk 11 başlamıştı.
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Leganes maçında performansıyla övülen Arda, Liverpool maçında tüm takım gibi oldukça silik bir performans sergiledi.
Ancak Ancelotti hem basın önünde hem de Getafe maçında faturayı Arda Güler'e kesti.
Real Madrid'in evinde Getafe'yi ağırladığı maçta Arda Güler yedek futbolcular arasında yer alıyor.
Ancelotti, iki maç sonra bir kez daha Arda Güler'i ilk 11'den çıkarırken yeniden Arda'nın ilk 11'e dönme ihtimalinin olup olmadığı tartışılmaya başlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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