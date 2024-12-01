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Fenerbahçe'de Forma Şansı Bulamayan Cenk Tosun İçin Inter İddiası Geldi

Fenerbahçe'de Forma Şansı Bulamayan Cenk Tosun İçin Inter İddiası Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 17:31

Yıldızı Beşiktaş'ta parlayan ve Premier Lig'e transfer olan Cenk Tosun milli takımın da değişilmezlerinden olmuştu. Bu sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu istediği süreyi bir türlü bulamadı. Cenk Tosun forma şansı bulamazken İtalya'dan transfer iddialarına adına karıştı. İtalyan basınına göre Cenk Tosun, Inter forması giyebilir. Bunun için ise birçok kulübü etkileyecek bir transfer hareketliliği söz konusu...

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Beşiktaş ve milli takımın önemli isimlerinden biri olan Cenk Tosun bu yaz Fenerbahçe'ye imza atarak büyük bir sürprize imza attı.

Beşiktaş ve milli takımın önemli isimlerinden biri olan Cenk Tosun bu yaz Fenerbahçe'ye imza atarak büyük bir sürprize imza attı.

Ancak milli oyuncu En Nesyri ve Dzeko'nun performansları sebebiyle forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Buna rağmen Cenk Tosun'un adı transfer iddiaları ile anılıyor.

Ancak milli oyuncu En Nesyri ve Dzeko'nun performansları sebebiyle forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Buna rağmen Cenk Tosun'un adı transfer iddiaları ile anılıyor.

Fenerbahçe'nin olası bir transfer hareketliliğinde Cenk de takas olarak transfere dahil olabilir. Söz konusu hareketlilik ise İtalya'nın Inter takımıyla olacak.

Fenerbahçe'nin olası bir transfer hareketliliğinde Cenk de takas olarak transfere dahil olabilir. Söz konusu hareketlilik ise İtalya'nın Inter takımıyla olacak.

Interlive.it haber sitesindeki iddiaya göre Edin Dzeko astronomik bir bedel ile Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.

Interlive.it haber sitesindeki iddiaya göre Edin Dzeko astronomik bir bedel ile Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.

Fenerbahçe ise Inter'in yıldızı Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Fenerbahçe, takas olarak bu transferi bitirme peşinde.

Fenerbahçe ise Inter'in yıldızı Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Fenerbahçe, takas olarak bu transferi bitirme peşinde.
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Bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin Arnautovic'e karşılık İnter'e Cenk Tosun'u takasta teklifi edebileceği iddia edildi.

Bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin Arnautovic'e karşılık İnter'e Cenk Tosun'u takasta teklifi edebileceği iddia edildi.

Haberde Eintracht Frankfurt ve Everton’un eski oyuncusu Cenk Tosun’un, güçlü kafa vuruşlarıyla öne çıkan ve takımı hücumda ileriye taşıma konusunda etkili bir merkez forvet olduğu vurgulandı.

Haberde Eintracht Frankfurt ve Everton’un eski oyuncusu Cenk Tosun’un, güçlü kafa vuruşlarıyla öne çıkan ve takımı hücumda ileriye taşıma konusunda etkili bir merkez forvet olduğu vurgulandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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