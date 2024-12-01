Fenerbahçe'de Forma Şansı Bulamayan Cenk Tosun İçin Inter İddiası Geldi

Yıldızı Beşiktaş'ta parlayan ve Premier Lig'e transfer olan Cenk Tosun milli takımın da değişilmezlerinden olmuştu. Bu sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu istediği süreyi bir türlü bulamadı. Cenk Tosun forma şansı bulamazken İtalya'dan transfer iddialarına adına karıştı. İtalyan basınına göre Cenk Tosun, Inter forması giyebilir. Bunun için ise birçok kulübü etkileyecek bir transfer hareketliliği söz konusu...