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Barcelona Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i Kadrosuna Katmak İstiyor!

Barcelona Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i Kadrosuna Katmak İstiyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.12.2024 - 15:47

Son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla moral bulan Fenerbahçe'de kadroya takviye yapılması gündemde. Ligde şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi takımda görmek istediği iddia edilmişti. İspanyol devin bu istek karşısında Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi Samuel'i istediği öne sürüldü.

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Al Nassr forması giyen Talisca'yı transfer etme uğraşında olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Avrupa pazarında.

Al Nassr forması giyen Talisca'yı transfer etme uğraşında olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Avrupa pazarında.

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün, Barcelona'da düşüşe geçen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ansu Fati'yi kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün, Barcelona'da düşüşe geçen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ansu Fati'yi kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti.

El Gol Digital'de yer alan haberde, Barça, İspanyol oyuncusunu Fenerbahçe'ye gönderebileceği aktarıldı.

El Gol Digital'de yer alan haberde, Barça, İspanyol oyuncusunu Fenerbahçe'ye gönderebileceği aktarıldı.

Ancak, Katalan devinde Sportif Direktör olarak görev yapan Deco'nun, Fati için Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i istediği belirtildi.

Ancak, Katalan devinde Sportif Direktör olarak görev yapan Deco'nun, Fati için Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i istediği belirtildi.

Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Nijeryalı savunmacının sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ve şu ana kadar kendisiyle yeni kontrat konusunda anlaşılamadı.

Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Nijeryalı savunmacının sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ve şu ana kadar kendisiyle yeni kontrat konusunda anlaşılamadı.
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"Yeni Messi" olarak anılan Fati, bir dönem piyasa değerini 80 milyon euroya yükselmeyi başarmıştı.

"Yeni Messi" olarak anılan Fati, bir dönem piyasa değerini 80 milyon euroya yükselmeyi başarmıştı.

2027 Haziran'a kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun şu anki güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

2027 Haziran'a kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun şu anki güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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