Barcelona Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i Kadrosuna Katmak İstiyor!
Barcelona Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i Kadrosuna Katmak İstiyor!
Son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla moral bulan Fenerbahçe'de kadroya takviye yapılması gündemde. Ligde şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi takımda görmek istediği iddia edilmişti. İspanyol devin bu istek karşısında Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi Samuel'i istediği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Al Nassr forması giyen Talisca'yı transfer etme uğraşında olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Avrupa pazarında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün, Barcelona'da düşüşe geçen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ansu Fati'yi kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti.
El Gol Digital'de yer alan haberde, Barça, İspanyol oyuncusunu Fenerbahçe'ye gönderebileceği aktarıldı.
Ancak, Katalan devinde Sportif Direktör olarak görev yapan Deco'nun, Fati için Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i istediği belirtildi.
Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Nijeryalı savunmacının sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ve şu ana kadar kendisiyle yeni kontrat konusunda anlaşılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yeni Messi" olarak anılan Fati, bir dönem piyasa değerini 80 milyon euroya yükselmeyi başarmıştı.
2027 Haziran'a kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun şu anki güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın