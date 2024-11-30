Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus'ta Beyin Kanaması Geçirdi, Federasyondan Açıklama Geldi

Sporcuların müsabaka esnasında geçirdiği rahatsızlıklar izleyenler için her zaman yürekleri ağza getiriyor. Yeşil sahalarda sıklıkla meydana gelen rahatsızlıklara bir yenisi tenis kortlarından eklendi. Milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in yaşadığı rahatsızlık endişe yarattı. Federasyondan da konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapıldı. Milli sporcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.