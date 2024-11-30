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Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus'ta Beyin Kanaması Geçirdi, Federasyondan Açıklama Geldi

Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus'ta Beyin Kanaması Geçirdi, Federasyondan Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 00:01

Sporcuların müsabaka esnasında geçirdiği rahatsızlıklar izleyenler için her zaman yürekleri ağza getiriyor. Yeşil sahalarda sıklıkla meydana gelen rahatsızlıklara bir yenisi tenis kortlarından eklendi. Milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in yaşadığı rahatsızlık endişe yarattı. Federasyondan da konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapıldı. Milli sporcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’un Monastir kentinde düzenlenen M15 tenis turnuvasında mücadele etti.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’un Monastir kentinde düzenlenen M15 tenis turnuvasında mücadele etti.

28 yaşındaki milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı sırasında beyin kanaması geçirdi.

28 yaşındaki milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı sırasında beyin kanaması geçirdi.

Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporuc yarın sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyat edilecek.

Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporuc yarın sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyat edilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği, Altuğ Çelikbilek'in durumunu yakından takip ediyor ve sürecin her aşamasında destek sağlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği, Altuğ Çelikbilek'in durumunu yakından takip ediyor ve sürecin her aşamasında destek sağlıyor.

Federasyon konuyla ilgili açıklama yaptı:

Federasyon konuyla ilgili açıklama yaptı:

'Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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