Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus'ta Beyin Kanaması Geçirdi, Federasyondan Açıklama Geldi
Milli Tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus'ta Beyin Kanaması Geçirdi, Federasyondan Açıklama Geldi
Sporcuların müsabaka esnasında geçirdiği rahatsızlıklar izleyenler için her zaman yürekleri ağza getiriyor. Yeşil sahalarda sıklıkla meydana gelen rahatsızlıklara bir yenisi tenis kortlarından eklendi. Milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in yaşadığı rahatsızlık endişe yarattı. Federasyondan da konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapıldı. Milli sporcunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’un Monastir kentinde düzenlenen M15 tenis turnuvasında mücadele etti.
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28 yaşındaki milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı sırasında beyin kanaması geçirdi.
Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporuc yarın sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyat edilecek.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği, Altuğ Çelikbilek'in durumunu yakından takip ediyor ve sürecin her aşamasında destek sağlıyor.
Federasyon konuyla ilgili açıklama yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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