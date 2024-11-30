Fenerbahçe'nin İki Eski Hocası Vitor Pereira ve Jorge Jesus Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya

Suudi Arabistan Ligi, ekonomik şartları sebebiyle birçok futbol adamı için cazibe merkezi haline geldi. Avrupa'da adından söz ettirebilmiş birçok isim şu an Suudi Arabistan takımları için ter döküyor. Teknik adamlarda da durum farklı değil. Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmiş iki teknik adam bu gece Suudi Arabistan'da rakip oldu. Vitor Perreira ve Jorge Jesus'un rakip olarak çıkacağı maçta hakem de ligimizden olacak.