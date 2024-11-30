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Fenerbahçe'nin İki Eski Hocası Vitor Pereira ve Jorge Jesus Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya

Fenerbahçe'nin İki Eski Hocası Vitor Pereira ve Jorge Jesus Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2024 - 20:18

Suudi Arabistan Ligi, ekonomik şartları sebebiyle birçok futbol adamı için cazibe merkezi haline geldi. Avrupa'da adından söz ettirebilmiş birçok isim şu an Suudi Arabistan takımları için ter döküyor. Teknik adamlarda da durum farklı değil. Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmiş iki teknik adam bu gece Suudi Arabistan'da rakip oldu. Vitor Perreira ve Jorge Jesus'un rakip olarak çıkacağı maçta hakem de ligimizden olacak.

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Fenerbahçe'nin iki eski hocası Vitor Pereira ve Jorge Jesus, bu sezon Suudi Pro Lig'de mücadele ediyor.

Fenerbahçe'nin iki eski hocası Vitor Pereira ve Jorge Jesus, bu sezon Suudi Pro Lig'de mücadele ediyor.

Vitor Pereira, Al Shabab ile ligde mücadele ederken; Jorge Jesus, Al Hilal'in başında yer alıyor. İkili bu akşam ligin 12.hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Vitor Pereira, Al Shabab ile ligde mücadele ederken; Jorge Jesus, Al Hilal'in başında yer alıyor. İkili bu akşam ligin 12.hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Vitor'un çalıştırdığı Al Shabab, 25 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor.

Vitor'un çalıştırdığı Al Shabab, 25 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor.

Jorge Jesus'un Al Hilal'i ise 28 puanla ligde 2.sırada yer alıyor.

Jorge Jesus'un Al Hilal'i ise 28 puanla ligde 2.sırada yer alıyor.

Bu kritik akşamda, Vitor Pereira ve Vitor Jesus'un takımlarının maçında düdük çalacak isim ise Süper Lig'den Halil Umut Meler olacak.

Bu kritik akşamda, Vitor Pereira ve Vitor Jesus'un takımlarının maçında düdük çalacak isim ise Süper Lig'den Halil Umut Meler olacak.
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Bu ilginç eşleşmenin sonucu Türkiye'den de yakından takip edilecek.

Bu ilginç eşleşmenin sonucu Türkiye'den de yakından takip edilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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