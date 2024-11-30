Beşiktaş Ayrılığı Açıkladı: Giovanni Van Bronckhorst Dönemi Sona Erdi

Kötü gidişatın ardından Hasan Arat, başkanlık görevinden istifa etmişti. Bugün de yeni yönetimin Hüseyin Yücel liderliğinde teknik direktör sorununu çözeceğiz iddia edilmişti. Beklenen oldu ve Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.Beşiktaş ayrılığı resmi kanalları aracılığıyla da duyurdu. Beşiktaş'ta görev bir kez daha Serdar Topraktepe'de olacak.