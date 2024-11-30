Beşiktaş Ayrılığı Açıkladı: Giovanni Van Bronckhorst Dönemi Sona Erdi
Beşiktaş Ayrılığı Açıkladı: Giovanni Van Bronckhorst Dönemi Sona Erdi
Kötü gidişatın ardından Hasan Arat, başkanlık görevinden istifa etmişti. Bugün de yeni yönetimin Hüseyin Yücel liderliğinde teknik direktör sorununu çözeceğiz iddia edilmişti. Beklenen oldu ve Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.Beşiktaş ayrılığı resmi kanalları aracılığıyla da duyurdu. Beşiktaş'ta görev bir kez daha Serdar Topraktepe'de olacak.
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Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar alan Beşiktaş resmi olarak Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından yönetim kuruluna Hüseyin Yücel'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.
Bugün takımla buluşan Hüseyin Yücel'in teknik adam konusunu da netleştirmesi bekleniyordu. Beklenen akşam saatlerinde oldu ve hoca ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş teknik direktörü olarak 20 maça çıkan van Bronckhorst, 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyurarak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada takıma vekaleten Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlük yapacağı duyuruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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