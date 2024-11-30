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Hasan Arat'tan Samet Aybaba'nın İddialarına Cevap Geldi: ''Benim Kitabımda Komisyon Yazmaz''

Hasan Arat'tan Samet Aybaba'nın İddialarına Cevap Geldi: ''Benim Kitabımda Komisyon Yazmaz''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 16:47

Samet Aybaba'nın bugün düzenlediği basın toplantısının yankıları sürüyor. Futbol koordinatörlüğü görevinden alınan ve yönetime zehir zemberek sözler söyleyen Samet Aybaba'ya cevap geldi. Başkanlığı bıraktığını duyuran Hasan Arat, Candaş Tolga Işık'ı arayarak Samet Aybaba'nın iddialarına cevap verdi. ''Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir'' diyen Hasan Arat, Samet Aybaba için de ''Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın.'' ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba'nın açıklamaları için şöyle buyurun👇

Samet Aybaba'nın basın toplantısında hedef gösterdiği isimler arasında, dün öğle saatlerinde kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyuran Hasan Arat da vardı.

Samet Aybaba'nın basın toplantısında hedef gösterdiği isimler arasında, dün öğle saatlerinde kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyuran Hasan Arat da vardı.

Candaş Tolga Işık, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla, Hasan Arat'ın kendisini arayarak Samet Aybaba'nın iddialarına verdiği cevabı aktardı👇

Candaş Tolga Işık, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla, Hasan Arat'ın kendisini arayarak Samet Aybaba'nın iddialarına verdiği cevabı aktardı👇
twitter.com

Az önce Hasan Arat aradı 'Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığın için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabında komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir' dedi.

Samet Aybaba'nın yıllık 27 milyon lira tutarındaki sözleşmeyi imzalamadığı için böyle konuştuğunu söyleyen Hasan Arat, sözleşmeyi de Candaş Tolga Işık'a iletti.

Samet Aybaba'nın yıllık 27 milyon lira tutarındaki sözleşmeyi imzalamadığı için böyle konuştuğunu söyleyen Hasan Arat, sözleşmeyi de Candaş Tolga Işık'a iletti.

Hasan Arat'ın bahsettiği ve Candaş Tolga Işık'ın Twitter (X) hesabında paylaştığı sözleşme👇

Hasan Arat'ın bahsettiği ve Candaş Tolga Işık'ın Twitter (X) hesabında paylaştığı sözleşme👇

Kaynak

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Samet Aybaba'nın ''Sahte imza'' suçlamasını da soran Candaş Tolga Işık, Hasan Arat'ın bu konuyla ilgili verdiği cevabı paylaştı👇

Samet Aybaba'nın ''Sahte imza'' suçlamasını da soran Candaş Tolga Işık, Hasan Arat'ın bu konuyla ilgili verdiği cevabı paylaştı👇
twitter.com

'Samet Hoca'nın İngilzcesi olmadığı için orada kulüp menajeri Hüseyin Yücel'in direktifiyle Samet Hoca imzalı böyle bir teklifi Nothingam'a geçmiş. Ben de bu teklifi görünce hemen iptal edin dedim. 24 saat geçmeden teklif iptal edildi. Orada teknik bir hata olmuş. Sahte imza diye bir şey yok. Şu andaki yönetim halka açık şirketin evraklarını kamuya açıklayan Samet Aybaba'ya dava açmazsa bu yönetim sorumludur. Ayrıca Joe Worrall bahsedilen rakamlara değil 500 bin £'ya kiralanmıştır.'

Bu tartışmaların üzerine bir gelişme daha yaşandı. Samet Aybaba, Hasan Arat'ın sözlerine cevap vermek için Candaş Tolga Işık'ı aradı ve Candaş Tolga Işık bunu da hesabından paylaştı.

Bu tartışmaların üzerine bir gelişme daha yaşandı. Samet Aybaba, Hasan Arat'ın sözlerine cevap vermek için Candaş Tolga Işık'ı aradı ve Candaş Tolga Işık bunu da hesabından paylaştı.

Candaş Tolga Işık'a ulaşan Samet Aybaba, Hasan Arat'ın açıkça yalan söylediğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık'a ulaşan Samet Aybaba, Hasan Arat'ın açıkça yalan söylediğini ifade etti.

Candaş Tolga Işık'ın yaptığı son paylaşımı ve Samet Aybaba'nın verdiği cevabı şurada bulabilirsiniz👇

Candaş Tolga Işık'ın yaptığı son paylaşımı ve Samet Aybaba'nın verdiği cevabı şurada bulabilirsiniz👇
twitter.com

Az önce Samet Aybaba aradı, Hasan Arat'ın size yaptığı açıklamalarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Kelimesine dokunmadan cevabını yayınlıyorum: 

'Başkan açıkça yalan söylüyor. Bana kendisi sen doğru düzgün para almıyorsun buna çok üzülüyorum. Sana bir sözleşme hazırlayalım. Bunu Hüseyin Yücel'le hallet dedi. Sözleşmeyi ben değil kulüp çalışanları hazırladı. İmza da atmadım zaten...Bir sürü de şahidi var bunun...' 'Ekibimin hepsi İngilİce hatta Almanca konuşabiliyor.

Ben kendisini aradım bu ne rezalet imzam atılmış dedim. Hocam idare et, bazı şeyler var dedi. Ben de kabul edemem deyince iptal ettirdi. 5 milyon satın alma teklifi verdiler. Sonra benim uyarımla maille teklifi geri çektiler. 500 bin £'ya kiralandı. Ben de aynısını söyledim zaten Hasan Bey neyi yalanlıyor? Bunların hepsinin şahitleri var.'

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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