Hasan Arat'tan Samet Aybaba'nın İddialarına Cevap Geldi: ''Benim Kitabımda Komisyon Yazmaz''

Az önce Samet Aybaba aradı, Hasan Arat'ın size yaptığı açıklamalarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Kelimesine dokunmadan cevabını yayınlıyorum:

'Başkan açıkça yalan söylüyor. Bana kendisi sen doğru düzgün para almıyorsun buna çok üzülüyorum. Sana bir sözleşme hazırlayalım. Bunu Hüseyin Yücel'le hallet dedi. Sözleşmeyi ben değil kulüp çalışanları hazırladı. İmza da atmadım zaten...Bir sürü de şahidi var bunun...' 'Ekibimin hepsi İngilİce hatta Almanca konuşabiliyor.

Ben kendisini aradım bu ne rezalet imzam atılmış dedim. Hocam idare et, bazı şeyler var dedi. Ben de kabul edemem deyince iptal ettirdi. 5 milyon satın alma teklifi verdiler. Sonra benim uyarımla maille teklifi geri çektiler. 500 bin £'ya kiralandı. Ben de aynısını söyledim zaten Hasan Bey neyi yalanlıyor? Bunların hepsinin şahitleri var.'