Hasan Arat'tan Samet Aybaba'nın İddialarına Cevap Geldi: ''Benim Kitabımda Komisyon Yazmaz''
Hasan Arat'tan Samet Aybaba'nın İddialarına Cevap Geldi: ''Benim Kitabımda Komisyon Yazmaz''
Samet Aybaba'nın bugün düzenlediği basın toplantısının yankıları sürüyor. Futbol koordinatörlüğü görevinden alınan ve yönetime zehir zemberek sözler söyleyen Samet Aybaba'ya cevap geldi. Başkanlığı bıraktığını duyuran Hasan Arat, Candaş Tolga Işık'ı arayarak Samet Aybaba'nın iddialarına cevap verdi. ''Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir'' diyen Hasan Arat, Samet Aybaba için de ''Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın.'' ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Samet Aybaba'nın basın toplantısında hedef gösterdiği isimler arasında, dün öğle saatlerinde kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyuran Hasan Arat da vardı.
Candaş Tolga Işık, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla, Hasan Arat'ın kendisini arayarak Samet Aybaba'nın iddialarına verdiği cevabı aktardı👇
Samet Aybaba'nın yıllık 27 milyon lira tutarındaki sözleşmeyi imzalamadığı için böyle konuştuğunu söyleyen Hasan Arat, sözleşmeyi de Candaş Tolga Işık'a iletti.
Hasan Arat'ın bahsettiği ve Candaş Tolga Işık'ın Twitter (X) hesabında paylaştığı sözleşme👇
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Samet Aybaba'nın ''Sahte imza'' suçlamasını da soran Candaş Tolga Işık, Hasan Arat'ın bu konuyla ilgili verdiği cevabı paylaştı👇
Bu tartışmaların üzerine bir gelişme daha yaşandı. Samet Aybaba, Hasan Arat'ın sözlerine cevap vermek için Candaş Tolga Işık'ı aradı ve Candaş Tolga Işık bunu da hesabından paylaştı.
Candaş Tolga Işık'a ulaşan Samet Aybaba, Hasan Arat'ın açıkça yalan söylediğini ifade etti.
Candaş Tolga Işık'ın yaptığı son paylaşımı ve Samet Aybaba'nın verdiği cevabı şurada bulabilirsiniz👇
Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi👇
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