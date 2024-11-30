Bilgisi Olmadığını İddia Etmişti: Joe Worrall'a Yapılan Teklif ve Samet Aybaba'nın İmzası Gündem Oldu!
Bilgisi Olmadığını İddia Etmişti: Joe Worrall'a Yapılan Teklif ve Samet Aybaba'nın İmzası Gündem Oldu!
Beşiktaş'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak futbol koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Samet Aybaba'nın ''Benim bilgim dışında dijital imzamı kullanarak olumsuz rapor verdiğim oyuncuya teklif yaptılar'' iddiası günün en çok konuşulanları arasındaydı. Fırat Günayer, Joe Worrall'a yapılan 5 milyon Euro'luk teklifi ve Samet Aybaba'dan habersiz şekilde atılan dijital imzayı paylaştı. O paylaşıma sosyal medyadan tepkiler yağdı.
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Beşiktaş'ta futbol koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek akılalmaz iddialarda bulundu.
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Basın toplantısında Samet Aybaba'nın iddialarından belki de en çarpıcı olanı, İngiliz futbolcu Joe Worrall'a yapılan teklif açıklamasıydı.
Joe Worrall için yönetimin ısrarına rağmen olumsuz rapor verdiğini söyleyen Aybaba, bilgisi olmadığı halde, yönetimin Samet Aybaba'nın dijital imzasıyla oyuncuya 5 milyon Euro'luk teklif gönderdiğini iddia etti.
Fırat Günayer, gündem olan o teklif belgesini ''Joe Worall'a yapılan 5m euro'luk teklif ve Samet Aybaba'dan habersiz şekilde atılan dijital imza'' notuyla Twitter (X) hesabından paylaştı.
O paylaşımı gören Beşiktaşlı taraftarlardan tepki gecikmedi👇
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