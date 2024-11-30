onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Bilgisi Olmadığını İddia Etmişti: Joe Worrall'a Yapılan Teklif ve Samet Aybaba'nın İmzası Gündem Oldu!

Bilgisi Olmadığını İddia Etmişti: Joe Worrall'a Yapılan Teklif ve Samet Aybaba'nın İmzası Gündem Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 15:38

Beşiktaş'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak futbol koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Samet Aybaba'nın ''Benim bilgim dışında dijital imzamı kullanarak olumsuz rapor verdiğim oyuncuya teklif yaptılar'' iddiası günün en çok konuşulanları arasındaydı. Fırat Günayer, Joe Worrall'a yapılan 5 milyon Euro'luk teklifi ve Samet Aybaba'dan habersiz şekilde atılan dijital imzayı paylaştı. O paylaşıma sosyal medyadan tepkiler yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş'ta futbol koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek akılalmaz iddialarda bulundu.

Beşiktaş'ta futbol koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek akılalmaz iddialarda bulundu.

Samet Aybaba'nın basın toplantısında yaptığı açıklamaların tamamı için sizi şöyle alalım👇

Basın toplantısında Samet Aybaba'nın iddialarından belki de en çarpıcı olanı, İngiliz futbolcu Joe Worrall'a yapılan teklif açıklamasıydı.

Basın toplantısında Samet Aybaba'nın iddialarından belki de en çarpıcı olanı, İngiliz futbolcu Joe Worrall'a yapılan teklif açıklamasıydı.

Joe Worrall için yönetimin ısrarına rağmen olumsuz rapor verdiğini söyleyen Aybaba, bilgisi olmadığı halde, yönetimin Samet Aybaba'nın dijital imzasıyla oyuncuya 5 milyon Euro'luk teklif gönderdiğini iddia etti.

Joe Worrall için yönetimin ısrarına rağmen olumsuz rapor verdiğini söyleyen Aybaba, bilgisi olmadığı halde, yönetimin Samet Aybaba'nın dijital imzasıyla oyuncuya 5 milyon Euro'luk teklif gönderdiğini iddia etti.

Fırat Günayer, gündem olan o teklif belgesini ''Joe Worall'a yapılan 5m euro'luk teklif ve Samet Aybaba'dan habersiz şekilde atılan dijital imza'' notuyla Twitter (X) hesabından paylaştı.

Fırat Günayer, gündem olan o teklif belgesini ''Joe Worall'a yapılan 5m euro'luk teklif ve Samet Aybaba'dan habersiz şekilde atılan dijital imza'' notuyla Twitter (X) hesabından paylaştı.

Kaynak

O paylaşımı gören Beşiktaşlı taraftarlardan tepki gecikmedi👇

O paylaşımı gören Beşiktaşlı taraftarlardan tepki gecikmedi👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın