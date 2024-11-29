Beşiktaş'ta Kötü Haberlerin Ardı Arkası Kesilmiyor: Paulista'dan da Kötü Haber Var

Maccabi Tel Aviv'e yenilerek yeni bir kaosa sürüklenen Beşiktaş'ta kötü haberler bitmiyor. Hasan Arat'ın ardı arkasına istifaları ile Beşiktaş yeni bir döneme girdi. Ancak hoca değişimi gibi konular belirsizliğini koruyor. Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Paulista'dan ise kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncu sahalardan uzak kalacak.