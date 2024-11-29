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Beşiktaş'ta Kötü Haberlerin Ardı Arkası Kesilmiyor: Paulista'dan da Kötü Haber Var

Beşiktaş'ta Kötü Haberlerin Ardı Arkası Kesilmiyor: Paulista'dan da Kötü Haber Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2024 - 23:13

Maccabi Tel Aviv'e yenilerek yeni bir kaosa sürüklenen Beşiktaş'ta kötü haberler bitmiyor. Hasan Arat'ın ardı arkasına istifaları ile Beşiktaş yeni bir döneme girdi. Ancak hoca değişimi gibi konular belirsizliğini koruyor. Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Paulista'dan ise kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncu sahalardan uzak kalacak.

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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olduğu gece bir de Gabriel Paulista'nın üzüntüsünü yaşadı.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olduğu gece bir de Gabriel Paulista'nın üzüntüsünü yaşadı.

Gabriel Paulista, Maccabi Tel Aviv maçının 19.dakikasında sakatlanarak yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

Gabriel Paulista, Maccabi Tel Aviv maçının 19.dakikasında sakatlanarak yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

Bugün TRT Spor'da yer alan haber ise Beşiktaşlıların gündemine bir kara haber daha soktu.

Bugün TRT Spor'da yer alan haber ise Beşiktaşlıların gündemine bir kara haber daha soktu.

TRT Spor, Paulista'nın en az sahalaradn 2.5 ay uzak kalacağını iddia etti.

TRT Spor, Paulista'nın en az sahalaradn 2.5 ay uzak kalacağını iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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