Fenerbahçe'den Avrupa'ya Giden Vedat Muriqi Süper Lig'e Dönüyor: Yeni Adresi Galatasaray
Fenerbahçe'den Avrupa'ya Giden Vedat Muriqi Süper Lig'e Dönüyor: Yeni Adresi Galatasaray
Mauro Icardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray alternatif aramaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok liginden isim anılırken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Süper Lig'e Fenerbahçe ile damga vuran Vedat Muriqi için Galatasaray'a gelebileceği iddia edildi. Şu an Real Mallorca'da oynayan Kosovalı golcünün de sıcak baktığı iddia ediliyor. Ocak transfer döneminde transferin biteceği söyleniyor.
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Okan Buruk, Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığının ardından arayışlarını sürdürüyor. Farklı liglerden isimler anılırken Okan Buruk'un tanıdık bir isme yönelidği iddia edildi.
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'nde istediğini bulamayan Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'a gitmiş. Burada Okan Buruk'la yıldızı parlamıştı. Golcü oyuncu daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Golcü oyuncu buradaki sezonluk performansıyla Lazio'ya rekor bir bedelle transfer yaptı. Bugünlerde ise La Liga'da Mallorca forması giyiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Vedat Muriqi, Ocak ayında sarı kırmızılı formayı giyebilir. Okan Buruk eski öğrencisini takımda görmek için girişimlere başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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