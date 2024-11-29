Fenerbahçe'den Avrupa'ya Giden Vedat Muriqi Süper Lig'e Dönüyor: Yeni Adresi Galatasaray

Mauro Icardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray alternatif aramaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok liginden isim anılırken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Süper Lig'e Fenerbahçe ile damga vuran Vedat Muriqi için Galatasaray'a gelebileceği iddia edildi. Şu an Real Mallorca'da oynayan Kosovalı golcünün de sıcak baktığı iddia ediliyor. Ocak transfer döneminde transferin biteceği söyleniyor.