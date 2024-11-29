Milli Futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımına Verdiği Sözü Tuttu

Merih Demiral, yıllardan beri tüm yaş kategorilerinde forma giyme başarısı göstererek milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Uzun yıllar boyunca yurt dışında oynayan Merih'in genç oyuncularla ilişkileri de gayet iyi. Geçtiğimiz aylarda U16 Milli Takımı'na cep telefonu sözü veren Merih Demiral, sözünü tuttu. Merih, takımda kimseyi ayırmadan teknik ekibe kadar herkese hediye aldı. Merih Demiral'ın bu ince hareketi takdir topladı.