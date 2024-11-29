onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımına Verdiği Sözü Tuttu

Milli Futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımına Verdiği Sözü Tuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2024 - 18:04

Merih Demiral, yıllardan beri tüm yaş kategorilerinde forma giyme başarısı göstererek milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Uzun yıllar boyunca yurt dışında oynayan Merih'in genç oyuncularla ilişkileri de gayet iyi. Geçtiğimiz aylarda U16 Milli Takımı'na cep telefonu sözü veren Merih Demiral, sözünü tuttu. Merih, takımda kimseyi ayırmadan teknik ekibe kadar herkese hediye aldı. Merih Demiral'ın bu ince hareketi takdir topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Merih Demiral yıllardır milli formayı başarıyla terletiyor. Her zaman genç oyuncularla iyi ilişkiler kuran Merih'ten U16 milli takımına önemli bir jest geldi.

Merih Demiral yıllardır milli formayı başarıyla terletiyor. Her zaman genç oyuncularla iyi ilişkiler kuran Merih'ten U16 milli takımına önemli bir jest geldi.

Merih geçtiğimiz aylarda U16 Milli Takımımızla görüntülü görüşme yapmış, burada genç oyunculara kazanmaları halinde cep telefonu hediye edeceğini söylemişti.

Merih geçtiğimiz aylarda U16 Milli Takımımızla görüntülü görüşme yapmış, burada genç oyunculara kazanmaları halinde cep telefonu hediye edeceğini söylemişti.

Merih Demiral'ın sözünü tutarak genç oyunculara söz verdiği hediyeyi aldığı öğrenildi.

Merih Demiral'ın sözünü tutarak genç oyunculara söz verdiği hediyeyi aldığı öğrenildi.

Merih Demiral, tüm oyuncular ve teknik heyete Iphone 16 aldı. Yıldız futbolcu bu güzel hediye için 2,7 Milyon TL harcadı.

Merih Demiral, tüm oyuncular ve teknik heyete Iphone 16 aldı. Yıldız futbolcu bu güzel hediye için 2,7 Milyon TL harcadı.

Genç futbolculara verdiği sözü tutan Merih bir kez daha genç futbolcuların kalbinde taht kurmayı başardı.

Genç futbolculara verdiği sözü tutan Merih bir kez daha genç futbolcuların kalbinde taht kurmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın