Milli Futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımına Verdiği Sözü Tuttu
Milli Futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımına Verdiği Sözü Tuttu
Merih Demiral, yıllardan beri tüm yaş kategorilerinde forma giyme başarısı göstererek milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Uzun yıllar boyunca yurt dışında oynayan Merih'in genç oyuncularla ilişkileri de gayet iyi. Geçtiğimiz aylarda U16 Milli Takımı'na cep telefonu sözü veren Merih Demiral, sözünü tuttu. Merih, takımda kimseyi ayırmadan teknik ekibe kadar herkese hediye aldı. Merih Demiral'ın bu ince hareketi takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merih Demiral yıllardır milli formayı başarıyla terletiyor. Her zaman genç oyuncularla iyi ilişkiler kuran Merih'ten U16 milli takımına önemli bir jest geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merih geçtiğimiz aylarda U16 Milli Takımımızla görüntülü görüşme yapmış, burada genç oyunculara kazanmaları halinde cep telefonu hediye edeceğini söylemişti.
Merih Demiral'ın sözünü tutarak genç oyunculara söz verdiği hediyeyi aldığı öğrenildi.
Merih Demiral, tüm oyuncular ve teknik heyete Iphone 16 aldı. Yıldız futbolcu bu güzel hediye için 2,7 Milyon TL harcadı.
Genç futbolculara verdiği sözü tutan Merih bir kez daha genç futbolcuların kalbinde taht kurmayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın