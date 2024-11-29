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Fenerbahçe'nin Slavia Prag Deplasmanında Aldığı Galibiyet Dış Basında Ses Getirdi!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag Deplasmanında Aldığı Galibiyet Dış Basında Ses Getirdi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 17:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu. Zorlu geçen maçı 2-1 önde tamamlayan Sarı-Lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'nin zaferi Çekya basınında da geniş yankı uyandırdı. Çekya basını, Slavia Prag'ın bir üst tura çıkma ihtimalinin oldukça azaldığını yazdı. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun, Slavia Prag teknik direktörünü alt ettiği vurgulandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına giden Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 8'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına giden Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 8'e yükseltti.

Maçın detaylarına şurada değinmiştik👇

Fenerbahçe'nin elde ettiği bu zafer, Çekya basınında da geniş yer buldu. Gelin, Çekya basını neler yazmış birlikte bakalım👇

Fenerbahçe'nin elde ettiği bu zafer, Çekya basınında da geniş yer buldu. Gelin, Çekya basını neler yazmış birlikte bakalım👇

IDNES

IDNES

''Maçta üstünlüğünü koruyamayan Slavia Prag, bir üst tura yükselme şansını zora soktu. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ekibi, Prag'da geri dönüşün tadını çıkardı.''

SPORT.CZ

SPORT.CZ

'Yine aynı hikaye. Slavia Praglı futbolcular, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha sağlam bir performans ortaya koydu, ancak üst üste üçüncü mağlubiyetlerini aldılar. Türk takımı Fenerbahçe'ye kendi evlerinde 2-1 kaybettiler. Bu nedenle bir üst tura yükselme ihtimalini zorlaştırdılar.''

ISPORT.BLESK.CZ

ISPORT.BLESK.CZ

'Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi ve bir üst tura çıkma yolunda büyük bir yara aldı. Mourinholu Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında galip gelmesini bildi.''

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FOTBAL.CZ

FOTBAL.CZ

''Bu defa Jose Mourinho, Trpisovsky’yi alt ederek Slavia Prag'ı mağlup etti. Toplamda 10 sarı kartın çıktığın karşılaşma Çek ekibi açısından üzücü bitti. Slavia Prag, Tomas Chory ile öne geçse de Türk rakibine 2-1 yenildi. Efsanevi Teknik Direktör Jose Mourinho, Eden Arena’daki ikinci maçında Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky’yi kurnazlığıyla alt etti ve Slavia Prag'ın eleme aşamasına giden yolunu zorlaştırdı.''

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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