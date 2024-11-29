Fenerbahçe'nin Slavia Prag Deplasmanında Aldığı Galibiyet Dış Basında Ses Getirdi!
Fenerbahçe'nin Slavia Prag Deplasmanında Aldığı Galibiyet Dış Basında Ses Getirdi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu. Zorlu geçen maçı 2-1 önde tamamlayan Sarı-Lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'nin zaferi Çekya basınında da geniş yankı uyandırdı. Çekya basını, Slavia Prag'ın bir üst tura çıkma ihtimalinin oldukça azaldığını yazdı. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun, Slavia Prag teknik direktörünü alt ettiği vurgulandı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına giden Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 8'e yükseltti.
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Fenerbahçe'nin elde ettiği bu zafer, Çekya basınında da geniş yer buldu. Gelin, Çekya basını neler yazmış birlikte bakalım👇
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