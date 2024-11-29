2024 FIFA Puskas Ödülü İçin Adaylar Belli Oldu: Sizce Yılın Golü Hangisi?

2024 yılı futbol açısından yine dolu dolu geçti. Bir sürü güzel maç izledik, birbirinden harika gollere tanıklık ettik. 2024'ün bitimine yaklaşırken FIFA, yine yılın enlerini ödüllendirmeye başladı. Yılın en güzel golünü atan kişiye verilen FIFA Puskas ödülü için de adaylar açıklandı.
Biz de yılın golü adaylarını bir araya topladık ve içeriğimizin sonunda sizin de fikrinizi belirtebileceğiniz bir anket hazırladık. Yılın golünü seçtiğimiz anketimize geçmeden önce, dilerseniz ödüle aday gösterilen golleri tekrardan bi' hatırlayalım👇
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1. Hassan Al Haydos (Katar - Çin | 22 Ocak 2024)
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2. Terry Antonis (Melbourne City - Western Sydney Wanderers | 12 Mart 2024)
3. Yassine Benzia (Cezayir - Güney Afrika | 26 Mart 2024)
4. Walter Bou (Lanus - Tigre | 4 Ağustos 2024)
5. Michaell Chirinos (Kosta Rika - Honduras | 23 Mart 2024)
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6. Federico Dimarco (Inter - Frosinone | 12 Kasım 2023)
7. Alejandro Garnacho (Everton - Manchester United | 26 Kasım 2023)
8. Mohammed Kudus (West Ham United - Freiburg | 14 Mart 2024)
9. Denis Omedi (KCCA v Kitara | 6 Ağustos 2024)
10. Paul Onuachu (Trabzonspor - Konyaspor | 10 Kasım 2023)
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11. Jaden Philogene (Rotherham United - Hull City | 13 Şubat 2024)
Şimdi ankete geçelim. Sizce yılın en güzel golü hangisi?
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