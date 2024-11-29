2024 FIFA Puskas Ödülü İçin Adaylar Belli Oldu: Sizce Yılın Golü Hangisi?

2024 yılı futbol açısından yine dolu dolu geçti. Bir sürü güzel maç izledik, birbirinden harika gollere tanıklık ettik. 2024'ün bitimine yaklaşırken FIFA, yine yılın enlerini ödüllendirmeye başladı. Yılın en güzel golünü atan kişiye verilen FIFA Puskas ödülü için de adaylar açıklandı.

Biz de yılın golü adaylarını bir araya topladık ve içeriğimizin sonunda sizin de fikrinizi belirtebileceğiniz bir anket hazırladık. Yılın golünü seçtiğimiz anketimize geçmeden önce, dilerseniz ödüle aday gösterilen golleri tekrardan bi' hatırlayalım👇