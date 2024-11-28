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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Yollar Ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Yollar Ayrılıyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 00:39

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta beklenen karar alındı. Son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un bileti kesildi. TRT Spor, Fırat Günayer ve Sercan Dikme başta olmak üzere, birçok kaynak Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in van Bronckhorst'la çalışmama kararı aldığını belirtiyor. Maccabi Tel Aviv mağlubiyeti sonrası Hollandalı teknik adamla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Son derece kötü bir dönem geçiren Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tepkilerin odağındaki isim.

Son derece kötü bir dönem geçiren Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tepkilerin odağındaki isim.

Son alınan Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası yönetim Giovanni van Bronckhorst ile yola devam etmeme kararı aldı.

Son alınan Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası yönetim Giovanni van Bronckhorst ile yola devam etmeme kararı aldı.

TRT Spor, yönetimin yarın Hollandalı teknik adam için toplanacağını ve yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı beklendiğini sıcak gelişme olarak aktardı👇

Yorumcu Ali Ece ise Hollandalı teknik adamın tazminatının yaklaşık 7 milyon Euro olduğunu söyledi👇

Yorumcu Ali Ece ise Hollandalı teknik adamın tazminatının yaklaşık 7 milyon Euro olduğunu söyledi👇
twitter.com

Hollandalı teknik adama Maccabi Tel Aviv maçının ardından ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu soruldu. Giovanni van Bronckhorst'un bu soruya cevabı ise şu şekilde oldu👇

Hollandalı teknik adama Maccabi Tel Aviv maçının ardından ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu soruldu. Giovanni van Bronckhorst'un bu soruya cevabı ise şu şekilde oldu👇

'Daha kötü anları yaşadım. Ben pes etmem. Bu durumu değiştirmek için sonuna kadar mücadele edeceğim.'

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Fırat Günayer de ''Gio gitti'' şeklinde bir tweet atarak Hollandalı teknik adamla yolların ayrılacağını yazdı👇

Fırat Günayer de ''Gio gitti'' şeklinde bir tweet atarak Hollandalı teknik adamla yolların ayrılacağını yazdı👇
twitter.com

Muhabir Sercan Dikme ise Giovanni van Bronckhorst'un gönderileceğini ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu duyurdu👇

Muhabir Sercan Dikme ise Giovanni van Bronckhorst'un gönderileceğini ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu duyurdu👇
twitter.com

Giovanni van Bronckhorst'un gönderileceği haberlerine Beşiktaşlı taraftarlardan yorumlar gecikmedi👇

Giovanni van Bronckhorst'un gönderileceği haberlerine Beşiktaşlı taraftarlardan yorumlar gecikmedi👇
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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