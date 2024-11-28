Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Yollar Ayrılıyor!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile Yollar Ayrılıyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta beklenen karar alındı. Son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un bileti kesildi. TRT Spor, Fırat Günayer ve Sercan Dikme başta olmak üzere, birçok kaynak Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in van Bronckhorst'la çalışmama kararı aldığını belirtiyor. Maccabi Tel Aviv mağlubiyeti sonrası Hollandalı teknik adamla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Son derece kötü bir dönem geçiren Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tepkilerin odağındaki isim.
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Son alınan Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrası yönetim Giovanni van Bronckhorst ile yola devam etmeme kararı aldı.
Yorumcu Ali Ece ise Hollandalı teknik adamın tazminatının yaklaşık 7 milyon Euro olduğunu söyledi👇
Hollandalı teknik adama Maccabi Tel Aviv maçının ardından ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu soruldu. Giovanni van Bronckhorst'un bu soruya cevabı ise şu şekilde oldu👇
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Fırat Günayer de ''Gio gitti'' şeklinde bir tweet atarak Hollandalı teknik adamla yolların ayrılacağını yazdı👇
Muhabir Sercan Dikme ise Giovanni van Bronckhorst'un gönderileceğini ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu duyurdu👇
Giovanni van Bronckhorst'un gönderileceği haberlerine Beşiktaşlı taraftarlardan yorumlar gecikmedi👇
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