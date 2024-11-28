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Taraftar İsyanda: Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Olan Beşiktaş'ta Taraftarın Tepkisi Dinmiyor!

Taraftar İsyanda: Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Olan Beşiktaş'ta Taraftarın Tepkisi Dinmiyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 23:50

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. Bitiş düdüğüyle birlikte 3 puanı alan taraf İsrail ekibi oldu. Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilmesi ise taraftarın sabrını taşırdı. Sosyal medyada isyan eden Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst başta olmak üzere yönetime ve futbolculara tepki gösterdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golü Rafa Silva'dan gelirken, alınan bu yenilgi taraftarın sabrını taşırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golü Rafa Silva'dan gelirken, alınan bu yenilgi taraftarın sabrını taşırdı.

İşte, gelen tepkilerden bazıları👇

İşte, gelen tepkilerden bazıları👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Penaltı atışından yararlanamayan Immobile'ye de tepkiler vardı👇

Penaltı atışından yararlanamayan Immobile'ye de tepkiler vardı👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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