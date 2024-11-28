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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda Ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda Ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 22:43

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Bu maç öncesi 3. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar deplasmanında kazanarak Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam etmeyi hedefliyordu. 90 dakikası tamamlanan maçta Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen maçta kazanan çıkmazken, her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

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AZ Alkmaar karşılaşması öncesi Galatasaray'ın 10 puanı vardı.

AZ Alkmaar karşılaşması öncesi Galatasaray'ın 10 puanı vardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Tottenham, Elfsborg ve PAOK'u mağlup eden Galatasaray, Rigas Skola ile de berabere kalmıştı. Çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Sarı-Kırmızılı ekip 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray, AZ Alkmaar'ı da yenerek zirve takibini sürdürme hedefindeydi.

Galatasaray, Hollanda'dan 1 puanla döndü.

Galatasaray, Hollanda'dan 1 puanla döndü.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bu maçtan aldığı 1 puanla yenilmezlik ünvanını sürdürdü ve Avrupa Ligi'nde puanını 11'e yükseltmeyi başardı.

Sıradaki rakip: Eyüpspor

Sıradaki rakip: Eyüpspor

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray, maçın ardından odağını tekrardan Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 34 puan toplayan Galatasaray, Eyüpspor engelini kayıpsız geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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