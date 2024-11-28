Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda Ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda Ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Bu maç öncesi 3. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar deplasmanında kazanarak Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam etmeyi hedefliyordu. 90 dakikası tamamlanan maçta Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen maçta kazanan çıkmazken, her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
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AZ Alkmaar karşılaşması öncesi Galatasaray'ın 10 puanı vardı.
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Galatasaray, Hollanda'dan 1 puanla döndü.
Sıradaki rakip: Eyüpspor
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