AZ Alkmaar ve Galatasaray Taraftarları Arasında Kavga Çıktı: Hollanda Polisi Copla Müdahale Etti!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Maça saatler kala AZ Alkmaar taraftarlarıyla Galatasaray taraftarı arasında arbede yaşandı. Hollanda polisinin olaya copla müdahale ettiği görüldü. O anlar, telefonla saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
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Yoğun güvenlik önlemi alan Hollanda polisi, Sarı-Kırmızılı taraftarlara copla müdahalede bulundu.
Hollanda polisinin taraftarlara copla vurduğu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz👇
Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi👇
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