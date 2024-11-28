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AZ Alkmaar ve Galatasaray Taraftarları Arasında Kavga Çıktı: Hollanda Polisi Copla Müdahale Etti!

AZ Alkmaar ve Galatasaray Taraftarları Arasında Kavga Çıktı: Hollanda Polisi Copla Müdahale Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 19:09

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Maça saatler kala AZ Alkmaar taraftarlarıyla Galatasaray taraftarı arasında arbede yaşandı. Hollanda polisinin olaya copla müdahale ettiği görüldü. O anlar, telefonla saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Yoğun güvenlik önlemi alan Hollanda polisi, Sarı-Kırmızılı taraftarlara copla müdahalede bulundu.

Yoğun güvenlik önlemi alan Hollanda polisi, Sarı-Kırmızılı taraftarlara copla müdahalede bulundu.

Hollanda polisinin taraftarlara copla vurduğu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Hollanda polisinin taraftarlara copla vurduğu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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