RTÜK Yasa Dışı Bahis Cezası Vermişti: S Sports Maç Yayınlarını Durdurma Kararı Aldı
RTÜK Yasa Dışı Bahis Cezası Vermişti: S Sports Maç Yayınlarını Durdurma Kararı Aldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde bazı spor müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yayınlandığı gerekçesiyle Saran Medya’ya ait S Sports kanalına üst sınırdan para cezası kesmişti. Kanal yönetimi, cezanın haksız olduğu gerekçesiyle İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçlarının yayınlarını durdurma karar aldı. S Sports'tan yapılan açıklamada, yayınların bu hafta yayınlanmayacağı duyuruldu.
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Geçtiğimiz günlerde RTÜK’ten yapılan açıklamada, TV8, Exxen ve S Sport gibi kanallara yasa dışı bahis reklamı yapıldığı gerekçesiyle para cezası kesilmişti.
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ünlü iş insanı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu Saran Medya’nın, cezanın haksız olduğu gerekçesiyle yayınları durdurma kararı aldığını iddia etti.
S Sports, Türkiye’de tek yayıncısı olduğu İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçlarını yayınlamayacak.
Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımı 👇
S Sports'tan yapılan açıklama 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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